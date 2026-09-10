Thượng nghị sĩ Dân chủ bất ngờ xuất hiện tại hội nghị của đảng Cộng hòa

ANTD.VN - Ngày 9-9, Thượng nghị sĩ đảng Dân chủ John Fetterman đã bất ngờ xuất hiện tại hội nghị giữa nhiệm kỳ của đảng Cộng hòa, thông qua một video phát biểu ủng hộ Thượng nghị sĩ Dave McCormick thuộc đảng Cộng hòa tại bang Pennsylvania, Mỹ.

Thượng nghị sĩ đảng Dân chủ John Fetterman bất ngờ xuất hiện tại hội nghị giữa nhiệm kỳ của đảng Cộng hòa. Ảnh: EPA

Ông Fetterman được cho là ngày càng có những động thái đi ngược lại quan điểm của đảng Dân chủ kể từ khi được bầu làm Thượng nghị sĩ vào năm 2022.

Trong đoạn video dài khoảng một phút được ghi hình trước, ông Fetterman - mặc chiếc áo hoodie màu đen quen thuộc - đứng bên ngoài Mon Valley Works, một nhà máy chế biến do tập đoàn US Steel vận hành tại Pittsburgh. Với hành động thể hiện sự ủng hộ mạnh mẽ dành cho người đồng nghiệp thuộc Cộng hòa tại Thượng viện, ông Fetterman gọi Thượng nghị sĩ McCormick là “người bạn tuyệt vời” và tuyên bố sẽ hợp tác với ông McCormick cũng như Tổng thống Donald Trump để “đấu tranh và bảo vệ ngành thép”…

Thông điệp qua video này khó có thể dập tắt những đồn đoán rằng vị Thượng nghị sĩ “nổi loạn” này - người hiện được cử tri Cộng hòa tại Pennsylvania ủng hộ nhiều hơn cả những cử tri Dân chủ từng bầu cho ông - đang chuẩn bị chuyển đảng.

Dù Thượng nghị sĩ Fetterman nhiều lần phủ nhận kế hoạch này, nhưng gần đây ông từng ám chỉ rằng mình sẽ buộc phải chính thức rời đảng Dân chủ nếu đảng này trở thành “đảng chống Israel”.

Tại trung tâm hội nghị ở Dallas, những người tham dự đã hoan nghênh quan điểm của vị Thượng nghị sĩ này. “Tôi thực sự thấy rất tuyệt khi ông ấy đã thay đổi quan điểm”, bà Tracy Smith, một người tham dự hội nghị đến từ Maryland, chia sẻ, “Ông ấy có tư duy thực tế, và dù là đảng viên Dân chủ, ông ấy vẫn nhìn nhận được vấn đề từ cả hai phía. Chúng ta cần phải hòa hợp với nhau. Mọi thứ giống như một cái bập bênh vậy. Bạn biết đấy, không phải là phe hữu hay phe tả, mà là ở chính giữa. Tôi nghĩ ông ấy đã nhận ra điều đó, và điều này thực sự rất tuyệt vời”.

Đảng Dân chủ hiện nắm giữ 47 ghế tại Thượng viện Mỹ. Bất chấp những khó khăn, họ tin rằng sự bất bình về tình hình kinh tế cùng tỷ lệ ủng hộ thấp đối với Tổng thống Mỹ Donald Trump đã mang lại cho đảng Dân chủ cơ hội hiếm hoi để giành lại quyền kiểm soát Thượng viện.