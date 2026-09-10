Giao tranh giữa liên quân do Ảrập Xêút dẫn đầu và Houthi leo thang tại Yemen

ANTD.VN - Lực lượng Houthi và liên quân do Ảrập Xêút dẫn đầu ngày 9-9 tiếp tục các cuộc tấn công qua lại tại Yemen, làm gia tăng nguy cơ nước này quay lại xung đột quy mô lớn sau nhiều năm tương đối lắng dịu.

Lực lượng Houthi cho biết Ảrập Xêút đã tiến hành hơn 50 cuộc tấn công nhằm vào nhiều khu vực ở Yemen

Lực lượng Houthi tuyên bố không quân Ảrập Xêút đã tiến hành 54 đợt không kích trong vòng 12 giờ, nhằm vào các tỉnh Al-Jawf, Marib, Taiz, Hodeida và Saada.

Taiz và Hodeida đang là những điểm giao tranh ác liệt giữa Houthi với lực lượng Chính phủ Yemen được Ảrập Xêút hậu thuẫn.

Trong khi đó, liên quân cho biết Houthi phóng nhiều tên lửa đạn đạo và máy bay không người lái về phía các thành phố Khamis Mushait, Abha và Jizan ở miền Nam Ảrập Xêút.

Một ngày trước đó, các cuộc tấn công của Houthi làm 73 người bị thương và gây cháy, gián đoạn hoạt động tại một số cơ sở dầu mỏ.

Kênh Al-Masirah của Houthi cho biết số người thiệt mạng trong một vụ không kích nhằm vào nhà tù tại Yemen đã tăng lên 32, cùng 7 người bị thương.

Một thành viên của lực lượng chính phủ Yemen được Ảrập Xêút hậu thuẫn bắn súng máy hạng nặng trong các cuộc đụng độ với lực lượng Houthi ở tỉnh Taiz

Giao tranh bùng phát sau khi Houthi mở chiến dịch nhằm giành thêm lãnh thổ quanh eo biển Bab al-Mandab, cửa ngõ phía Nam của Biển Đỏ.

Bab al-Mandab là tuyến vận tải quan trọng nối Biển Đỏ với Vịnh Aden và Ấn Độ Dương. Tầm quan trọng của eo biển này gia tăng trong bối cảnh hoạt động vận chuyển dầu qua eo biển Hormuz bị gián đoạn nghiêm trọng vì xung đột Mỹ - Iran.

Xung đột tại Yemen bắt đầu năm 2014, khi lực lượng Houthi kiểm soát Thủ đô Sanaa và buộc chính phủ được quốc tế công nhận phải rút lui.

Ảrập Xêút dẫn đầu liên quân can thiệp quân sự từ năm 2015. Lệnh ngừng bắn do Liên hợp quốc làm trung gian năm 2022 giúp giảm đáng kể giao tranh, nhưng không dẫn tới một thỏa thuận hòa bình lâu dài.

Hơn 500 người được cho là đã thiệt mạng kể từ khi chiến dịch bắt đầu, trong khi gần 20.000 người phải rời bỏ nhà cửa.

Các cuộc tấn công hiện nay đang làm dấy lên lo ngại Yemen có thể trở lại cuộc chiến quy mô lớn, tiếp tục làm trầm trọng một trong những cuộc khủng hoảng nhân đạo nghiêm trọng nhất thế giới.