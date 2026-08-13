Báo Anh đặc biệt quan tâm tàu hộ vệ săn ngầm nội địa hiện đại nhất của Việt Nam

ANTD.VN - Tàu hộ vệ săn ngầm vừa được Việt Nam khởi công đóng mới đã thu hút sự quan tâm lớn từ truyền thông nước ngoài. Việc tự chủ thiết kế, đóng mới và làm chủ phần lớn vũ khí, khí tài trên tàu hộ vệ chống ngầm đa năng không chỉ tạo thêm năng lực tác chiến cho Hải quân Việt Nam, mà còn mang ý nghĩa chiến lược về tự chủ quốc phòng. Khi làm chủ công nghệ, Việt Nam giảm sự phụ thuộc vào nguồn cung bên ngoài, chủ động hơn trong bảo đảm kỹ thuật, nâng cấp và phát triển các hệ thống vũ khí theo yêu cầu thực tế. Đây cũng là nền tảng để công nghiệp quốc phòng từng bước chuyển từ “mua và sử dụng” sang tự nghiên cứu, tự chế tạo và làm chủ công nghệ, qua đó củng cố tiềm lực bảo vệ chủ quyền biển, đảo.