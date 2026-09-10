Nhiều máy bay quân sự Mỹ hư hại trong vụ Iran tập kích căn cứ ở Jordan

ANTD.VN - Nhiều máy bay quân sự Mỹ đã bị hư hại trong đợt tập kích của Iran nhằm vào căn cứ không quân Muwaffaq Salti ở Jordan trong đêm 8, rạng sáng 9-9 (giờ địa phương).

Máy bay A-10 Thunderbolt II của Không quân Mỹ (ảnh minh họa)

Theo CBS News, một máy bay cường kích A-10 Thunderbolt II bị đánh trúng và mất một cánh. Khoảng 8 tiêm kích F-15 cũng bị hư hại nhẹ, nhưng sau đó đã được sửa chữa và đưa trở lại hoạt động. Không có quân nhân Mỹ thiệt mạng trong vụ việc.

Các nguồn tin cho biết lực lượng Mỹ tại Jordan đã phóng hơn 30 tên lửa phòng không Patriot để đối phó đợt tập kích.

Trước đó, quân đội Jordan thông báo phát hiện 20 tên lửa đạn đạo, đánh chặn 18 quả; hai quả còn lại rơi xuống khu vực không có dân cư.

Ảnh minh họa

Căn cứ Muwaffaq Salti nằm gần thành phố Al Azraq, thuộc tỉnh Zarqa, là một đầu mối quan trọng trong hoạt động không quân của Mỹ tại Trung Đông.

Theo Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran, đợt tập kích nhằm vào các khu vực bảo dưỡng, triển khai và nhà chứa máy bay chiến đấu tại căn cứ.

Iran tiến hành cuộc tập kích sau khi quân đội Mỹ phá hủy 5 tàu chở dầu của nước này tại Vịnh Oman và gần đảo Kharg. Washington cho biết việc tấn công phá hủy tàu Iran nhằm đáp trả việc Iran hai lần phóng tên lửa vào một chiến hạm Mỹ trong những ngày trước đó.