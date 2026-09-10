Ông Trump: Tổng thống Putin muốn đạt thỏa thuận chấm dứt xung đột tại Ukraine

ANTD.VN - Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 9-9 cho biết người đồng cấp Nga Vladimir Putin muốn đạt thỏa thuận chấm dứt xung đột tại Ukraine, sau cuộc điện đàm kéo dài khoảng một giờ giữa hai nhà lãnh đạo.

Ông Trump nói rằng, Tổng thống Nga Putin muốn đạt được thỏa thuận chấm dứt xung đột ở Ukraine

Phát biểu với báo giới, ông Trump cho biết cuộc trao đổi với ông Putin là “tuyệt vời”, đồng thời cho rằng một thỏa thuận có thể đạt được nếu Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cũng sẵn sàng. Ông nhận định cả hai nhà lãnh đạo đã mệt mỏi vì cuộc xung đột kéo dài.

Tuy nhiên, ông Trump không công bố nội dung đề xuất hòa bình hoặc những nhượng bộ mà Washington cho rằng Matxcơva và Kiev cần thực hiện.

Ông cho rằng trở ngại chính hiện nay là mối quan hệ đối đầu sâu sắc giữa ông Putin và ông Zelensky.

Trước đó, Điện Kremlin cho biết cuộc điện đàm ngày 8-9 là “mang tính xây dựng và rất thẳng thắn”.

Trợ lý Tổng thống Nga Yuri Ushakov nói rằng hai nhà lãnh đạo trao đổi về kết quả chuyến thăm Matxcơva và Kiev của các đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff và Jared Kushner.

Theo phía Nga, ông Trump nhấn mạnh việc sớm kết thúc xung đột có thể mở ra triển vọng khôi phục toàn diện quan hệ thương mại và kinh tế Mỹ - Nga.

Ông Putin được cho là đã trình bày quan điểm của Matxcơva về diễn biến chiến sự và những biện pháp Washington có thể thực hiện để thúc đẩy tiến trình hòa bình.

Các đặc phái viên Mỹ đã gặp riêng ông Putin tại Matxcơva và ông Zelensky tại Kiev trong cuối tuần qua. Dù các bên đều đánh giá cuộc thảo luận mang tính tích cực, chưa có bước đột phá cụ thể.