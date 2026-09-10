Mỹ cáo buộc 6 công ty AI Trung Quốc sao chép công nghệ

ANTD.VN - Các cơ quan an ninh Mỹ cáo buộc 6 công ty trí tuệ nhân tạo Trung Quốc sử dụng hàng triệu lượt truy vấn để khai thác năng lực của những mô hình AI hàng đầu do Mỹ phát triển.

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Trong cảnh báo chung công bố ngày 9-9, Cơ quan An ninh quốc gia Mỹ (NSA), Cục Điều tra liên bang (FBI) và Cơ quan An ninh mạng và cơ sở hạ tầng (CISA) nêu tên DeepSeek, Moonshot AI, Alibaba, MiniMax, StepFun và Z.AI.

Washington cho rằng các doanh nghiệp trên đã tiến hành hoạt động “chưng cất tri thức” ở quy mô công nghiệp ít nhất từ cuối năm 2024.

Theo cáo buộc, các công ty đã khai thác hàng tỷ đơn vị dữ liệu qua hàng triệu lượt tương tác với những phiên bản của Claude, GPT, Gemini và Grok, do Anthropic, OpenAI, Google và xAI phát triển.

“Chưng cất” là kỹ thuật huấn luyện một mô hình AI bằng kết quả do mô hình lớn và mạnh hơn tạo ra. Đây là phương pháp được sử dụng rộng rãi để xây dựng các mô hình nhỏ hơn và tiết kiệm tài nguyên.

Tuy nhiên, giới chức Mỹ cho rằng việc khai thác trái phép đầu ra của đối thủ để sao chép những tính năng bị hạn chế có thể vi phạm điều khoản sử dụng và vi phạm quyền sở hữu trí tuệ.

Cảnh báo cáo buộc các công ty Trung Quốc phân tán yêu cầu qua nhiều giao diện lập trình, nhà cung cấp điện toán đám mây và nền tảng trung gian nhằm che giấu thông tin người dùng.

Một số đơn vị còn bị cho là sử dụng mạng lưới máy chủ ủy quyền để vượt qua giới hạn địa lý, né cơ chế bảo vệ và gây khó khăn cho việc truy vết.

Theo các cơ quan Mỹ, hoạt động này giúp doanh nghiệp rút ngắn thời gian phát triển, giảm chi phí huấn luyện và cải thiện khả năng suy luận, viết mã, phân tích dữ liệu của mô hình.

CISA, NSA và FBI khuyến nghị các nhà phát triển AI Mỹ tăng cường phát hiện tài khoản và lưu lượng bất thường, điều chỉnh phản hồi đối với truy vấn đáng ngờ, đồng thời chia sẻ thông tin giữa các doanh nghiệp.

Trung Quốc luôn bác bỏ những cáo buộc tương tự, đồng thời từng cho rằng các mô hình AI của Mỹ cũng sử dụng dữ liệu và ví dụ có nguồn gốc Trung Quốc trong quá trình huấn luyện.