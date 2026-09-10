Ngoại trưởng Nhật Bản và Iran thảo luận về xung đột tại Trung Đông

ANTD.VN - Ngoại trưởng Nhật Bản Motegi Toshimitsu bày tỏ quan ngại với người đồng cấp Iran về việc các cuộc tấn công giữa Iran và Mỹ tái diễn.

Ngoại trưởng Nhật Bản Motegi Toshimitsu và Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi. Ảnh: Kyodo/Reuters

Ngày 8-9, Ngoại trưởng Nhật Bản Motegi Toshimitsu đã điện đàm với Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi. Đây là cuộc điện đàm thứ 9 giữa hai bên kể từ tháng 3-2026.

Ngoại trưởng Nhật Bản nói với ông Araghchi rằng điều quan trọng là phải hạ nhiệt tình hình hiện nay và Tehran cùng Washington nối lại đàm phán càng sớm càng tốt. Ông đề nghị Iran thể hiện sự linh hoạt để tránh kéo dài tình trạng bế tắc hiện nay.

Ngoại trưởng Nhật Bản cũng một lần nữa nhấn mạnh tầm quan trọng của việc khôi phục hoạt động hàng hải tự do và an toàn qua Eo biển Hormuz mà không phát sinh thêm chi phí. Ông giải thích lập trường của Nhật Bản rằng cộng đồng quốc tế cần thảo luận về tương lai của eo biển này phù hợp với luật pháp quốc tế.

Ông Motegi đề nghị Iran yêu cầu lực lượng Houthi kiềm chế để đảm bảo ổn định tại Eo biển Bab el-Mandeb. Ông cũng kêu gọi sớm giải quyết vấn đề liên quan đến một công dân Nhật Bản bị giới chức Iran bắt giữ hồi tháng 1 năm nay và được bảo lãnh tại ngoại vào tháng 4.

Về phần mình, ông Araghchi đã giải thích lập trường của Iran. Ngoại trưởng hai nước xác nhận sẽ tiếp tục duy trì liên lạc chặt chẽ để giải quyết tình hình bằng con đường ngoại giao.