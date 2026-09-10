Tổng thống Trump: Cuộc chiến với Iran sẽ kết thúc ngay sau bầu cử giữa nhiệm kỳ Mỹ

ANTD.VN - Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 9-9 đưa ra dự đoán mới về thời điểm cuộc chiến với Iran kết thúc và cho rằng người dân Mỹ có thể kỳ vọng giá xăng giảm.

Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu trước giới truyền thông trước khi lên chuyên cơ Air Force One để tham dự Đại hội giữa nhiệm kỳ của đảng Cộng hòa ngày 9-9-2026

Tổng thống Donald Trump nói rằng cuộc chiến với Iran sẽ kết thúc "ngay sau" cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ của Mỹ vào tháng 11 tới vì Tehran đang cố gắng gây ảnh hưởng đến cuộc bỏ phiếu nhưng sẽ không thể tiếp tục chịu đựng được nữa trước áp lực kinh tế của Mỹ.

Phát biểu với báo giới khi chuẩn bị rời sân bay quân sự Andrews để tới Dallas tham dự Đại hội toàn quốc của đảng Cộng hòa, Tổng thống Trump nói rằng ông nghĩ cuộc chiến sẽ kết thúc ngay sau cuộc bầu cử.

"Tôi nghĩ chiến tranh sẽ kết thúc ngay sau cuộc bầu cử vì họ (Iran) không thể cầm cự được nữa. Họ đang tuyệt vọng tìm cách tác động đến cuộc bầu cử", Tổng thống Trump nói.

Theo ông Trump, Iran không thể cầm cự quá thời điểm bầu cử giữa nhiệm kỳ dự kiến diễn ra sau 55 ngày nữa

Ông Trump cũng cho biết vẫn có khả năng đạt được một thỏa thuận với Iran để chấm dứt cuộc xung đột, nhưng ông không tìm cách khởi động lại các cuộc đàm phán.

Ông nói cuộc xung đột đã đi quá xa đến mức Mỹ không tìm cách nối lại đàm phán. "Đúng, một cuộc đàm phán có thể xảy ra, nhưng đó không phải là điều chúng tôi đang xem xét", ông Trump nói.

Tổng thống Mỹ cũng cho biết giá dầu tăng vọt do cuộc chiến cũng sẽ giảm sau cuộc bầu cử, một khi chiến tranh kết thúc.

Cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ Mỹ dự kiến diễn ra vào ngày 3-11 năm nay, thường được coi là một cuộc trưng cầu dân ý về người đang nắm giữ chức vụ Tổng thống.

Tỷ lệ ủng hộ của ông Trump gần đây đã giảm xuống mức thấp kỷ lục do sự thất vọng của cử tri về cuộc chiến tranh với Iran và cuộc khủng hoảng chi phí sinh hoạt ngày càng trầm trọng.

Cuộc chiến của Mỹ với Iran đã bước sang tháng thứ bảy mà chưa có dấu hiệu kết thúc.

Hôm 9-9, Iran tuyên bố đã tấn công 10 tàu gần eo biển Hormuz sau khi Mỹ đánh chìm 5 tàu chở dầu của Iran.

Cuộc giao tranh tái diễn đã khiến giá dầu tăng vọt, với giá dầu thô Brent kỳ hạn vượt mốc 100 USD thùng lần đầu tiên kể từ tháng 7-2026.