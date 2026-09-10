Mỹ mở phiên tòa xét xử Huawei với cáo buộc gian lận và đánh cắp công nghệ

ANTD.VN - Phiên tòa xét xử tập đoàn công nghệ Trung Quốc Huawei Technologies đã bắt đầu ngày 9-9 tại tòa án liên bang ở Brooklyn, New York, Mỹ.

Ảnh minh họa của Reuters về phiên tòa

Trong phần trình bày mở đầu, luật sư Taylor Stout thuộc Bộ Tư pháp Mỹ cáo buộc Huawei là một “doanh nghiệp tội phạm”, sử dụng hành vi “đánh cắp, dối trá và che đậy” để mở rộng hoạt động, giành lợi thế cạnh tranh và xây dựng vị thế trên thị trường viễn thông toàn cầu.

Đây là lập luận của bên công tố và chưa phải kết luận của tòa án.

Công tố viên cho rằng Huawei âm mưu lấy bí mật thương mại từ 5 doanh nghiệp Mỹ. Những cáo buộc gồm việc tiếp cận mã nguồn hệ điều hành dành cho bộ định tuyến Internet của Cisco Systems và lấy một bộ phận cánh tay robot dùng để thử nghiệm điện thoại tại phòng thí nghiệm của T-Mobile.

Ảnh minh họa phiên tòa của Reutes

Luật sư bào chữa Brian Heberlig bác bỏ cáo buộc của phía công tố, khẳng định vụ án liên quan cạnh tranh và đổi mới công nghệ, không phải một âm mưu phạm tội.

Ông cho rằng Chính phủ Mỹ lựa chọn một số vụ việc riêng lẻ xảy ra trong khoảng 20 năm để quy kết toàn bộ tập đoàn và các công ty con.

Phía Huawei lập luận rằng một số nhân chứng của công tố từng tham gia tranh chấp dân sự hoặc thương mại với tập đoàn, do đó độ tin cậy trong lời khai cần được xem xét thận trọng.

Huawei bác bỏ tất cả các cáo buộc, trong đó có gian lận ngân hàng, gian lận qua phương tiện truyền thông điện tử, đánh cắp bí mật thương mại và âm mưu phạm tội có tổ chức.

Phiên tòa dự kiến kéo dài nhiều tháng. Bồi thẩm đoàn sẽ quyết định xem các bằng chứng của công tố có đủ chứng minh Huawei và các công ty con tham gia một đường dây phạm tội có tổ chức hay không.

Nếu bị kết tội, tập đoàn có thể đối mặt với các khoản phạt lớn và nguy cơ tài sản thuộc thẩm quyền tài phán của Mỹ bị xử lý.