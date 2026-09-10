Thủ tướng Đức bất ngờ hủy cuộc điện đàm với Tổng thống Mỹ Donald Trump

ANTD.VN - Ngày 9-9, Thủ tướng Đức Friedrich Merz hủy cuộc điện đàm đã được lên kế hoạch ​​với Tổng thống Mỹ Donald Trump, chỉ vài giờ sau khi ông Trump công khai mừng chiến thắng của đảng cực hữu “Lựa chọn vì nước Đức” (AfD) trong một cuộc bầu cử nghị viện bang tại Đức.

Thủ tướng Đức Friedrich Merz. Ảnh: Reuters

Theo hãng tin AFP, Người phát ngôn của Thủ tướng Merz từ chối nêu lý do hủy cuộc điện đàm nhưng khẳng định với các phóng viên rằng nguyên nhân không phải do xung đột lịch trình.

Trên nền tảng Truth Social, ông Trump đã ca ngợi “một đêm thực sự trọng đại” của đảng AfD và sử dụng cụm từ viết tắt MGGA - dường như là khẩu hiệu “Make Germany Great Again” (Làm cho nước Đức vĩ đại trở lại).

Người phát ngôn của Thủ tướng Đức từ chối bình luận liệu việc hủy điện đàm có liên quan trực tiếp đến bài đăng của ông Trump hay không, nhưng nhấn mạnh rằng Berlin phản đối việc nước ngoài can thiệp hoặc bình luận về tình hình chính trị nội bộ và bầu cử tại Đức.

Sau chiến thắng của đảng cực hữu AfD trong cuộc bầu cử nghị viện bang tại Saxony-Anhalt, Thủ tướng Merz cho biết các thành viên trong đảng của ông rất sốc vì không ngờ kết quả lại diễn ra như vậy. Tuy nhiên, ông cho rằng phải chấp nhận thực tế này.

Thủ tướng Merz nhắc lại lập trường không hợp tác với AfD trong việc thành lập chính quyền bang. Ông cho biết sẽ theo dõi cách một chính quyền do AfD dẫn dắt, nếu hình thành, xử lý các vấn đề liên quan đến nhóm thiểu số tại Saxony-Anhalt. Nhà lãnh đạo Đức nói rằng nếu có dấu hiệu vượt quá giới hạn, chính phủ liên bang sẽ làm hết khả năng để chấn chỉnh tình hình.