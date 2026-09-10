Philippines: Cháy phà chở khách khiến 5 người thiệt mạng, 87 người mất tích

ANTD.VN - Ít nhất 5 người thiệt mạng và 87 người vẫn chưa được tìm thấy sau khi phà chở khách MV June Aster bốc cháy ngoài khơi tỉnh Palawan, miền Tây Philippines, tối 9-9.

Lực lượng cứu hộ giải cứu nạn nhân

Lực lượng cứu hộ đã giải cứu được 42 người, trong khi hoạt động tìm kiếm tiếp tục trong điều kiện thời tiết xấu và sóng lớn.

Theo Lực lượng Bảo vệ bờ biển Philippines, trên phà có 134 người, gồm 117 hành khách và 17 thành viên thủy thủ đoàn. Trong số những người được cứu có 38 hành khách và 4 thủy thủ.

Những hành khách may mắn được cứu sống

Phà khởi hành từ Manila và đang ở vùng biển gần thị trấn du lịch Coron thì xảy ra hỏa hoạn vào khoảng 18h45 ngày 9-9.

Khi phát tín hiệu cấp cứu, vị trí phà ở vị trí cách làng Turda khoảng 7km. Dòng chảy mạnh sau đó kéo phương tiện ra xa hơn 14km.

Lực lượng cứu hộ giải cứu hành khách

Hình ảnh tại hiện trường cho thấy ngọn lửa bao trùm phần lớn con tàu. Nhân viên cứu hộ ném áo phao xuống biển, các tàu nhỏ và ngư dân địa phương đưa người sống sót vào vùng nước nông.

Sóng lớn và thời tiết xấu gây nhiều khó khăn cho việc tiếp cận con tàu và tìm kiếm người mất tích.

Nguyên nhân vụ cháy chưa được xác định. Lực lượng bảo vệ bờ biển đang phối hợp với công ty vận tải và cơ quan hàng hải để điều tra, khắc phục sự cố đồng thời chuẩn bị thiết bị ứng phó nguy cơ tràn dầu.