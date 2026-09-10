Giải pháp đơn giản giúp Ukraine ứng phó với thiết bị bay không người lái

ANTD.VN - Ukraine đang tận dụng lưới đánh cá và lưới nông nghiệp cũ như một giải pháp đơn giản để ứng phó với thiết bị bay không người lái của Nga.

Lưới được giăng trên các tuyến đường và trên cửa sổ nhằm bảo vệ phương tiện và các tòa nhà trước thiết bị bay không người lái. Ảnh: NHK

Các nhóm cư dân tại Thủ đô Kiev của Ukraine đang thu gom lưới đã qua sử dụng từ nhiều nơi ở châu Âu. Mới đây, người dân đã tiếp nhận 2 xe tải lớn chở lưới từ Đan Mạch.

Số lưới này sẽ được giăng ngang các tuyến đường và trên cửa sổ nhằm bảo vệ phương tiện và các tòa nhà trước thiết bị bay không người lái. Các nhóm cư dân cũng cho biết đã chuyển hơn 10.000 tấn lưới tới các khu vực giao tranh ở miền Đông và miền Nam Ukraine.

Nga đang đẩy mạnh sử dụng thiết bị bay không người lái để tấn công các cơ sở quân sự, cũng như các phương tiện vận chuyển hàng tiếp tế tới những khu vực giao tranh.

Một thành viên của nhóm cư dân cho biết việc sử dụng lưới đã trở thành một phần trong cuộc sống thường ngày của người dân gần các khu vực đang có giao tranh.

Người này nói rằng các biện pháp chống thiết bị bay không người lái ngày càng trở nên quan trọng khi tính chất của cuộc chiến đang dần thay đổi.