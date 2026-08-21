ANTD.VN - Lần đầu được xướng tên trên bục nhận giải thưởng báo chí mang đến cho tôi sự tự tin rất lớn, giúp tôi bứt phá khỏi “vùng an toàn”, tin tưởng hơn vào con đường làm báo đã chọn.

Nhóm tác giả An ninh Thủ đô nhận giải B Giải Báo chí về xây dựng Đảng và hệ thống chính trị của thành phố Hà Nội cho loạt bài “Nhất thể hóa - con đường phải đi để tinh gọn bộ máy”

Bước vào nghề báo từ con số 0 tròn trĩnh

Không kinh nghiệm, không được đào tạo chính quy. Còn nhớ, lần đầu tiên đến với Báo An ninh Thủ đô, cầm tờ báo trên tay, mọi thứ đối với tôi còn rất mơ hồ. Người tiếp nhận tôi khi đó là Thượng tá, Phó Tổng Biên tập Nguyễn Thanh Bình (nay là Đại tá, Phó Cục trưởng Cục Truyền thông Công an nhân dân, Tổng Biên tập Báo Công an nhân) đã nói với tôi rằng: “Chào mừng em bước chân vào môi trường báo chí. Ở đây, không viết báo thì không có việc gì phù hợp cả”.

Tôi nhớ những ngày đầu tiên mình viết tin, bài vô cùng lúng túng. Khi đó, tôi nghĩ, phóng viên là những người đi tác nghiệp, viết bài rồi thấy tên mình xuất hiện trên báo. Nhưng khi bắt tay vào thực tế, tôi mới hiểu phía sau một bài báo là rất nhiều công sức, là những cuộc gọi không được hồi âm, là bản thảo sửa đi sửa lại và cả những áp lực về tính thời sự của đề tài. Những lần đầu tiên ấy, có khi tôi phải lên mạng tìm hiểu các thuật ngữ để phân biệt sự khác nhau giữa các thể loại báo chí để “đỡ ngượng” trước mặt các anh chị đồng nghiệp. Nhưng thật may mắn khi được làm việc dưới mái nhà An ninh Thủ đô - trong một tập thể mà mọi người coi nhau như gia đình, nhờ sự giúp đỡ của Ban Biên tập, chỉ huy Ban Điện tử và Ban Kinh tế - Xã hội khi đó, tôi đã trưởng thành hơn rất nhiều trong suy nghĩ và hành động.

Dù mỗi phóng viên được phân công những mảng nội dung khác nhau, nhưng sự dìu dắt, hỗ trợ “từng li, từng tí” của các anh chị đồng nghiệp trong ban khiến tôi rất cảm động, giúp tôi sớm làm quen và trưởng thành hơn với nghề báo. Tôi được chỉ dẫn cách thức tiếp cận đề tài, triển khai vấn đề, sắp xếp bố cục để hình thành nên một bài báo. Từ cách viết những tin, bài, tôi học được cách kiểm soát nội dung, gọt giũa, trau chuốt để tác phẩm sâu sắc, hoàn thiện hơn.

Bứt phá khỏi “vùng an toàn” để trưởng thành

Trong quá trình công tác, tôi may mắn được đồng chí Trưởng ban lựa chọn tham gia vào các tuyến bài viết chất lượng cao để tham dự các giải báo chí về xây dựng Đảng và hệ thống chính trị. Đề tài đầu tiên tôi được tham gia là loạt bài “Nhất thể hóa - con đường phải đi để tinh gọn bộ máy”. Tôi đã rất băn khoăn, tại sao mình lại được giao nhiệm vụ này, liệu mình có thể hoàn thành hay không? Để có những bài viết tuyên truyền về xây dựng Đảng là không dễ, bởi viết làm sao để vừa hấp dẫn, thu hút bạn đọc, vừa bảo đảm định hướng tuyên truyền nhưng phải khách quan, trung thực. Đó là câu hỏi khó ngay cả với những phóng viên có thâm niên trong nghề chứ nói gì đến một phóng viên trẻ, kinh nghiệm thực tế chưa đến 2 năm. Trước những băn khoăn đó, đồng chí trưởng nhóm tác giả đã nói với chúng tôi rằng: Do An ninh Thủ đô không có các chuyên trang riêng về xây dựng Đảng nên mỗi khi lựa chọn đề tài đều phải cân nhắc rất kỹ. Nếu chọn những đề tài mang tính vĩ mô thì rất có khả năng chúng ta làm không tới. Quan điểm chỉ đạo chung là nên chọn lựa vấn đề xây dựng Đảng nhưng mang hơi thở thực tiễn cuộc sống, gắn với đời sống dân sinh, sử dụng thế mạnh của tờ báo mang đặc thù địa phương. Dù là bất kể đề tài nào, loạt bài xây dựng Đảng phải thể hiện được bức tranh tổng quát đang diễn ra trên toàn thành phố, với các số liệu cụ thể. Bên cạnh đó, loạt bài phải đưa ra được những kết quả cũng như tồn tại, hạn chế; đồng thời lý giải về nguyên nhân và đặc biệt là phải truyền tải được ý kiến của người dân, cán bộ, đảng viên, các chuyên gia hiến kế cho Đảng các giải pháp để giải quyết vấn đề báo nêu ra.

Nhóm tác giả An ninh Thủ đô đoạt giải A báo chí về “Xây dựng Đảng và hệ thống chính trị của thành phố Hà Nội” và giải A báo chí về “Phát triển văn hóa và xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh” lần thứ IV - năm 2021

Sau khi thống nhất quan điểm, cùng xây dựng đề cương chi tiết để báo cáo Ban Biên tập cho ý kiến, chúng tôi cùng bắt tay vào triển khai nội dung theo sự phân công của trưởng nhóm. Đề cập đến việc nhất thể hóa chức danh Bí thư Cấp ủy kiêm Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã đã tạo sự chuyển biến tích cực trong đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng ở cơ sở; tăng cường vai trò lãnh đạo, chỉ đạo cấp ủy cơ sở, góp phần làm bộ máy tinh gọn, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức… Báo An ninh Thủ đô đã được trao giải B Giải Báo chí xây dựng Đảng và hệ thống chính trị thành phố Hà Nội cho loạt bài “Nhất thể hóa - con đường phải đi để tinh gọn bộ máy”.

Khoảnh khắc được xướng tên tại giải báo chí lớn của thành phố ngay lần đầu tiên tham dự mang đến cho tôi một trải nghiệm vô cùng đặc biệt. Nó đã giúp tôi có thêm sự tự tin rất lớn, giúp tôi bứt phá khỏi “vùng an toàn”, tin tưởng hơn vào con đường làm báo đã chọn.