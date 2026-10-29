Những lá đơn tình nguyện và khát vọng khoác áo Công an nhân dân

ANTD.VN - Không chờ đợi lệnh gọi, nhiều thanh niên phường Long Biên (TP Hà Nội) chủ động viết đơn tình nguyện tham gia nghĩa vụ Công an nhân dân năm 2027. Những dòng chữ viết tay không chỉ thể hiện nguyện vọng cống hiến mà còn cho thấy ý thức trách nhiệm, khát vọng trưởng thành của tuổi trẻ.

Trong căn phòng làm việc của Công an phường Long Biên, những tờ đơn viết tay, được nắn nót từng dòng, thể hiện suy nghĩ nghiêm túc của các công dân trước lựa chọn quan trọng của cuộc đời. Đằng sau những con chữ mộc mạc là niềm tự hào, sự quyết tâm và mong muốn được khoác lên mình màu áo lực lượng Công an nhân dân.

Em Trần Đức Minh cùng lá đơn tình nguyện tham gia nghĩa vụ Công an nhân dân

Sinh năm 2008, Trần Đức Minh, trú tại phường Long Biên, là một trong những công dân đã viết đơn tình nguyện tham gia nghĩa vụ Công an nhân dân năm 2027. Minh hiện đang là sinh viên Học viện Nông nghiệp Việt Nam. Từ nhỏ, Minh đã luôn mong ước được là chiến sỹ công an, được cống hiến và khoác lên mình bộ quân phục CAND.

Trong lá đơn gửi Hội đồng nghĩa vụ quân sự và Công an phường Long Biên, Minh bày tỏ nhận thức rằng bảo vệ Tổ quốc là nghĩa vụ thiêng liêng, cao quý của mỗi công dân; được đứng trong hàng ngũ Công an nhân dân vừa là niềm vinh dự, tự hào, vừa là trách nhiệm đối với đất nước và nhân dân.

Minh hiểu rằng, để đáp ứng yêu cầu của môi trường công tác đặc thù, bản thân cần tiếp tục rèn luyện phẩm chất đạo đức, ý thức tổ chức kỷ luật, sức khỏe và bản lĩnh. Chàng trai trẻ cũng xác định sẽ sẵn sàng đón nhận khó khăn, thử thách, quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao nếu được cấp có thẩm quyền tuyển chọn.

Em Nguyễn Ngọc Khôi Nguyên tự hào với lá đơn trên tay

Cùng chung nguyện vọng, Nguyễn Ngọc Khôi Nguyên, sinh năm 2007, trú tại tổ dân phố Thạch Bàn, phường Long Biên, cũng chủ động viết đơn tình nguyện tham gia nghĩa vụ Công an nhân dân năm 2027.

Trong đơn, Nguyên khẳng định mong muốn đóng góp sức trẻ vào nhiệm vụ bảo vệ an ninh, trật tự, giữ gìn cuộc sống bình yên, hạnh phúc của nhân dân. Công dân trẻ cam kết tích cực học tập, tu dưỡng, rèn luyện bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, chấp hành nghiêm điều lệnh, kỷ luật, không ngại gian khổ, sẵn sàng nhận và hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Điểm chung trong những lá đơn là sự chủ động lựa chọn và nhận thức rõ trách nhiệm của bản thân. Với các công dân trẻ, thực hiện nghĩa vụ Công an nhân dân không đơn thuần là hoàn thành nghĩa vụ công dân, mà còn là cơ hội thử thách bản thân, trưởng thành trong môi trường kỷ luật và trực tiếp góp sức bảo vệ bình yên cuộc sống.

Chỉ trong 1 tuần, Công an phường Long Biên đã tiếp nhận 3 thanh niên có nguyện vọng tham gia nghĩa vụ Công an nhân dân

Đằng sau quyết định của các thanh niên là sự đồng hành của gia đình. Trong đơn tình nguyện của Nguyễn Ngọc Khôi Nguyên, gia đình đã xác nhận đồng ý, ủng hộ nguyện vọng của con.

Sự động viên ấy là điểm tựa để người trẻ vững tin trước hành trình rèn luyện phía trước. Bởi môi trường Công an nhân dân đòi hỏi mỗi chiến sĩ không chỉ có sức khỏe mà còn phải có bản lĩnh, ý thức kỷ luật, tinh thần trách nhiệm và khả năng vượt qua thử thách.

Viết đơn tình nguyện là bước khởi đầu; để được tuyển chọn, mỗi công dân vẫn phải đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định. Nhận thức rõ điều đó, các thanh niên cần tiếp tục hoàn thiện bản thân, chuẩn bị nghiêm túc cả về thể chất, tinh thần và ý thức chấp hành kỷ luật.

Từ những nguyện vọng cụ thể, Công an phường Long Biên góp phần tuyên truyền, hướng dẫn để thanh niên và gia đình hiểu rõ tiêu chuẩn, điều kiện tuyển chọn, quyền lợi, trách nhiệm khi thực hiện nghĩa vụ Công an nhân dân.

Những lá đơn tình nguyện có thể bắt đầu từ mong muốn của mỗi cá nhân, nhưng giá trị hướng tới lại lớn hơn: tinh thần trách nhiệm với Tổ quốc, ý thức phụng sự nhân dân và khát vọng cống hiến của tuổi trẻ.

Bởi khoác lên mình màu áo Công an nhân dân không chỉ là niềm tự hào, mà còn là lời cam kết về trách nhiệm, kỷ luật và sự sẵn sàng dấn thân vì bình yên cuộc sống.