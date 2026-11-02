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Xử lý vi phạm giao thông trong lứa tuổi học sinh

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Linh Nhi

ANTD.VN - Nhằm nâng cao ý thức chấp hành pháp luật về trật tự, an toàn giao thông (TTATGT) trong lứa tuổi học sinh, Công an xã Thạch Thất, Hà Nội phối hợp với Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 9 và các cơ sở giáo dục trên địa bàn đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục pháp luật, kết hợp tuần tra, kiểm soát và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, góp phần phòng ngừa tai nạn giao thông, bảo đảm an toàn cho học sinh.

Thời gian qua, Công an xã Thạch Thất tăng cường tuần tra, kiểm soát trên các tuyến Tỉnh lộ 419, Tỉnh lộ 420 và khu vực xung quanh trường học, tập trung vào khung giờ cao điểm đưa, đón học sinh. Qua đó, kịp thời phát hiện, xử lý các hành vi vi phạm pháp luật về giao thông đường bộ.

Một số học sinh THPT mang mũ bảo hiểm nhưng treo ở xe, để chống chế khi gặp lực lượng chức năng kiểm tra
Một số học sinh THPT mang mũ bảo hiểm nhưng treo ở xe, để chống chế khi gặp lực lượng chức năng kiểm tra
Xử lý vi phạm giao thông trong lứa tuổi học sinh ảnh 2

Từ đầu tháng 9 đến trung tuần tháng 10/2026, lực lượng Công an đã phát hiện, xử lý 30 trường hợp vi phạm, chủ yếu là không đội mũ bảo hiểm khi điều khiển xe mô tô, xe gắn máy và chở người ngồi trên xe không đội mũ bảo hiểm. Cùng với xử lý theo quy định, lực lượng chức năng tăng cường nhắc nhở phụ huynh nâng cao trách nhiệm quản lý, giáo dục con em.

Công an xã Thạch Thất đã tổ chức 2 buổi tuyên truyền pháp luật về TTATGT với sự tham gia của 2.580 cán bộ, giáo viên, học sinh; 100% học sinh được tuyên truyền và ký cam kết chấp hành nghiêm quy định khi tham gia giao thông.

Thời gian tới, đơn vị tiếp tục phối hợp với Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 9 và các cơ sở giáo dục duy trì tuyên truyền, tuần tra, kiểm soát, kiên quyết xử lý các trường hợp cố tình vi phạm.

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Từ khóa:

#Trật tự đô thị

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