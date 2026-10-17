Tuổi trẻ Công an phường Long Biên xung kích lấy mẫu ADN lưu động

ANTD.VN - Không để những thân nhân liệt sĩ tuổi cao, sức yếu bị bỏ lại phía sau trong hành trình tìm kiếm danh tính người đã khuất, tuổi trẻ Công an phường Long Biên (Hà Nội) chủ động đề xuất tổ chức lấy mẫu ADN lưu động tại nhà, đưa hoạt động tri ân đến với những gia đình có hoàn cảnh đặc biệt.

Thực hiện Kế hoạch số 306/KH-CAHN-PC06 ngày 15/6/2026 của Công an thành phố Hà Nội và Kế hoạch số 316/KH-UBND ngày 2/6/2026 của UBND phường Long Biên về thu nhận mẫu ADN cho thân nhân liệt sĩ chưa xác định được danh tính trên địa bàn năm 2026, Công an phường Long Biên đã tích cực phối hợp triển khai các nhiệm vụ theo kế hoạch.

Cán bộ Công an phường Long Biên lấy mẫu tại nhà của thân nhân liệt sỹ

Theo đó, ngày 13/10, đợt thu nhận mẫu ADN lần thứ hai được tổ chức tại Trung tâm Văn hóa phường Bồ Đề. Tiếp đó, ngày 17/10, đợt thu nhận mẫu lần thứ ba diễn ra tại Hội trường Trung tâm Dịch vụ tổng hợp xã Phù Đổng, thành phố Hà Nội.

Trong quá trình rà soát địa bàn, Công an phường Long Biên tiếp nhận đề nghị hỗ trợ từ Công an xã Tây Phương đối với 3 trường hợp thân nhân liệt sĩ đang sinh sống trên địa bàn phường. Cả 3 trường hợp đều tuổi cao, sức yếu, nằm liệt giường, không có khả năng di chuyển đến các điểm thu nhận mẫu tập trung.

Trước hoàn cảnh đó, với tinh thần trách nhiệm và phương châm “không để ai bị bỏ lại phía sau”, Công an phường Long Biên đã chủ động đề xuất Phòng Cảnh sát QLHC về TTXH - Công an thành phố Hà Nội báo cáo Cục Cảnh sát QLHC về TTXH - Bộ Công an xem xét, tạo điều kiện tổ chức lấy mẫu ADN lưu động ngay tại nhà cho các trường hợp trên.

Cùng với việc đề xuất phương án, đơn vị sẵn sàng chuẩn bị phương tiện, nhân lực và các điều kiện cần thiết để phối hợp với đoàn công tác triển khai lấy mẫu ngay khi được chấp thuận.

Điểm đáng ghi nhận trong hoạt động này là sự chủ động của lực lượng Công an cơ sở trong nắm bắt hoàn cảnh từng gia đình, kịp thời đề xuất giải pháp phù hợp, bảo đảm những người không thể đi lại vẫn có cơ hội tham gia chương trình có ý nghĩa đặc biệt đối với công tác tri ân liệt sĩ.

Mỗi mẫu sinh phẩm ADN được thu nhận là một nguồn thông tin phục vụ quá trình đối chiếu, xác định danh tính liệt sĩ chưa rõ tên tuổi. Đằng sau nhiệm vụ chuyên môn ấy còn là niềm mong mỏi của những gia đình đã trải qua nhiều năm tháng chờ đợi tin tức người thân hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc.

Đối với những thân nhân liệt sĩ tuổi cao, sức yếu, việc được hỗ trợ lấy mẫu ngay tại nhà không chỉ tháo gỡ khó khăn trong đi lại mà còn thể hiện sự quan tâm, sẻ chia của các cấp, các ngành và lực lượng Công an đối với những gia đình có công với cách mạng.

Hướng tới kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam (15/10/1956 - 15/10/2026), hoạt động của tuổi trẻ Công an phường Long Biên tiếp tục khẳng định tinh thần xung kích, tình nguyện, sáng tạo của thanh niên Công an nhân dân. Tinh thần ấy không dừng lại ở khẩu hiệu mà được cụ thể hóa bằng những việc làm thiết thực, xuất phát từ nhu cầu thực tế của người dân.

Từ sự chủ động trong công tác chuyên môn đến tinh thần tận tâm hỗ trợ từng hoàn cảnh khó khăn, tuổi trẻ Công an phường Long Biên góp phần lan tỏa đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, “Đền ơn đáp nghĩa”; đồng thời chung tay cùng các cấp, các ngành thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin.