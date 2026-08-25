Thủ tướng Lê Minh Hưng: Doanh nghiệp nhỏ và vừa phải trở thành nền tảng vững chắc và nguồn bổ sung cho doanh nghiệp vừa và doanh nghiệp lớn

ANTD.VN - Sáng 25/8, tại Hà Nội, Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam (VINASME) đã long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 20 năm thành lập và đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất.

Thủ tướng Lê Minh Hưng phát biểu tại sự kiện - Ảnh: chinhphu.vn/Nhật Bắc

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng dự và thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhất cho VINASME vì đã có thành tích xuất sắc trong phát triển kinh tế, bảo đảm an sinh xã hội, từ thiện nhân đạo, ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm; Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn gửi lẵng hoa chúc mừng.

Cùng dự có Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định; Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Đặng Xuân Phong; Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam Đặng Hồng Thái; đại diện lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương và thành phố Hà Nội; lãnh đạo Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam và các hội thành viên; đại diện đoàn ngoại giao tại Việt Nam.

Xác định ba định hướng phát triển lớn

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch VINASME Nguyễn Văn Thân cho biết, hơn 20 năm qua, cùng với tiến trình đổi mới và hội nhập, cộng đồng doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam đã không ngừng phát triển, năng động, sáng tạo và ngày càng khẳng định vai trò quan trọng trong nền kinh tế của đất nước. Đặc biệt, trong những giai đoạn khó khăn, cộng đồng doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam đã thể hiện rõ bản lĩnh, tinh thần tự lực, tự cường, khả năng thích ứng và khát vọng vươn lên.

Để hiện thực hóa các định hướng, chính sách của Đảng và Nhà nước, thời gian tới Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam xác định ba định hướng phát triển lớn, trong đó chuyển mạnh từ “hỗ trợ doanh nghiệp” sang “kiến tạo năng lực phát triển, năng lực cạnh tranh dài hạn”. Hiệp hội không chỉ hỗ trợ doanh nghiệp vượt qua một khó khăn cụ thể, mà phải giúp doanh nghiệp nâng cao năng lực tự phát triển, tự đổi mới, tự thích ứng và cạnh tranh trong dài hạn. Hiệp hội sẽ ra mắt và vận hành nền tảng dùng chung cho cộng đồng doanh nghiệp và hộ kinh doanh mang tên VINASME; đồng thời, đưa các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước vào thực tế, thực chất, đồng hành cùng mục tiêu phát triển của đất nước; xây dựng Hiệp hội mạnh về chất lượng, sâu về hoạt động, rộng về phạm vi đại diện.

Trong hành trình hơn 20 năm, VINASME đã từng bước xây dựng vai trò là tổ chức đại diện cho cộng đồng SME, cầu nối giữa Nhà nước và doanh nghiệp, tham gia tham vấn chính sách, hỗ trợ sản xuất - kinh doanh, xúc tiến thương mại, phát triển nguồn nhân lực và kết nối doanh nghiệp trong nước với các đối tác quốc tế. Từ điểm xuất phát với 300 hội viên doanh nghiệp và 2 Liên minh Hợp tác xã tỉnh, đến nay VINASME đã phát triển mạng lưới hơn 65.000 hội viên, 54 hội/hiệp hội doanh nghiệp thành viên tại 34 tỉnh, thành phố, cùng hệ thống văn phòng đại diện, ban chuyên môn, trung tâm hỗ trợ, viện nghiên cứu và các đơn vị trực thuộc.

Thủ tướng Lê Minh Hưng gắn Huân chương Lao động hạng Nhất lên Cờ truyền thống của Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa - Ảnh: chinhphu.vn/Nhật Bắc

Trao Huân chương Lao động hạng Nhất cho VINASME và phát biểu tại lễ kỷ niệm, Thủ tướng Lê Minh Hưng cho biết nhìn lại 20 năm qua, sự lớn mạnh của cộng đồng doanh nghiệp nhỏ và vừa và sự trưởng thành của Hiệp hội gắn liền với tiến trình đổi mới tư duy phát triển, hoàn thiện thể chế và hội nhập quốc tế của Việt Nam. Đảng định hướng; Quốc hội thể chế hóa; Chính phủ tổ chức thực thi; doanh nghiệp là chủ thể; Hiệp hội là cầu nối để trực tiếp tham gia vào quá trình hoạch định và thực thi chính sách phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa, đảm bảo các cơ chế chính sách phản ánh đúng yêu cầu thực tiễn và hiệu quả trong triển khai thực hiện.

Điểm lại quá trình hình thành và phát triển của VINASME cũng như chủ trương, đường lối, cơ chế, chính sách của Đảng, Nhà nước nhằm tạo không gian phát triển mới cho doanh nghiệp nhỏ và vừa, Thủ tướng nhấn mạnh, trải qua 20 năm hình thành và phát triển, Hiệp hội đã kiên trì bám sát tôn chỉ, mục đích, ngày càng thực hiện tốt vai trò đại diện tiếng nói của cộng đồng doanh nghiệp nhỏ và vừa; chủ động tham gia xây dựng, hoàn thiện thể chế, chính sách, pháp luật; tích cực góp ý, phản biện xã hội; thực hiện hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước và công tác an sinh xã hội; chủ động triển khai nhiều hoạt động hỗ trợ cho doanh nghiệp nhỏ và vừa, đặc biệt đã xây dựng nền tảng ứng dụng VinaSME để tạo ra một hệ sinh thái số tập trung giúp kết nối hội viên với chính sách, nguồn vốn, công nghệ và cơ hội giao thương.

Thay mặt Chính phủ, Thủ tướng biểu dương, đánh giá cao và chúc mừng những đóng góp to lớn, thiết thực của Hiệp hội và cộng đồng doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam đối với kết quả, đóng góp vào thành tựu chung của đất nước trong thời gian vừa qua.

Thủ tướng nhấn mạnh đất nước ta đang thực hiện 2 mục tiêu chiến lược đến năm 2030 và 2045. Vì vậy, trước hết phải thực hiện thành công mục tiêu tăng trưởng “hai con số”, khu vực kinh tế tư nhân cần phát triển lớn hơn về quy mô, cao hơn về năng suất, mạnh hơn về công nghệ, tham gia sâu hơn trong chuỗi giá trị, đáp ứng tốt hơn cho thị trường trong nước và vươn xa hơn trên thị trường khu vực, quốc tế. Trong đó, doanh nghiệp nhỏ và vừa phải trở thành nền tảng vững chắc và nguồn bổ sung liên tục cho lớp doanh nghiệp, tập đoàn lớn.

Khơi thông và đa dạng hóa nguồn lực cho doanh nghiệp nhỏ và vừa

Với tinh thần xuyên suốt “Nhà nước kiến tạo - Hiệp hội kết nối - Doanh nghiệp tiên phong”, Thủ tướng đề nghị Chính phủ, các bộ, cơ quan, địa phương tiếp tục hoàn thiện đồng bộ thể chế, cải thiện một cách thực chất hơn nữa môi trường đầu tư kinh doanh; rà soát, loại bỏ các quy định chồng chéo, không cần thiết; đẩy mạnh cắt giảm, đơn giản hóa quy trình, thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh và giảm thực chất chi phí, thời gian tuân thủ của doanh nghiệp, nhất là các thủ tục về thuế, hải quan, đất đai. Chính sách phải ổn định, dễ hiểu, dễ thực hiện; kỷ luật, kỷ cương thực thi phải nghiêm; kiên quyết xử lý tình trạng nhũng nhiễu, đùn đẩy, né tránh trách nhiệm.

Chính phủ sẽ giao Bộ Tài chính sớm ban hành các văn bản quy định chi tiết, triển khai luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật đầu tư đã được Quốc hội thông qua tại kỳ họp tháng 8/2026; chủ trì, phối hợp chặt chẽ với các bộ, cơ quan liên quan, Hiệp hội doanh nghiệp nhỏ và vừa để hoàn thiện các dự án Luật, trình Quốc hội thông qua tại kỳ họp tháng 10/2026, trong đó tập trung tiếp tục hoàn thiện dự thảo Luật Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa trên tinh thần thúc đẩy phát triển doanh nghiệp với các cơ chế, chính sách đột phá, phù hợp cơ chế thị trường và thông lệ quốc tế.

Cùng với đó, Thủ tướng yêu cầu khơi thông và đa dạng hóa nguồn lực cho doanh nghiệp nhỏ và vừa, nhất là vốn, đất đai, mặt bằng sản xuất; tạo điều kiện thuận lợi để doanh nghiệp tiếp cận hạ tầng, không gian sản xuất, trung tâm đổi mới sáng tạo và các dịch vụ hỗ trợ dùng chung.

Bộ Nông nghiệp và Môi trường, Bộ Xây dựng tập trung phối hợp các bộ, cơ quan liên quan, Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa để hoàn thiện các dự án luật liên quan đến doanh nghiệp, trong đó có doanh nghiệp nhỏ và vừa, như Luật Đất đai, Luật Nhà ở (sửa đổi), Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi) để trình Quốc hội thông qua tại kỳ họp cuối năm. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tập trung chỉ đạo các Tổ chức tín dụng chủ động xây dựng các sản phẩm tín dụng phù hợp với từng nhóm doanh nghiệp và lĩnh vực ưu tiên, tăng cường ứng dụng dữ liệu và công nghệ trong thẩm định, rút ngắn thời gian xử lý hồ sơ; khẩn trương hoàn thiện Đề án tiếp tục hiện đại hóa hệ thống ngân hàng, xử lý các tổ chức tín dụng yếu kém, tăng cường khả năng tiếp cận vốn cho doanh nghiệp, nhất là doanh nghiệp nhỏ và vừa trong tháng 8/2026.

Thủ tướng Lê Minh Hưng trao Huân chương Lao động hạng Nhất tặng Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa - Ảnh: chinhphu.vn/Nhật Bắc

Thủ tướng nhấn mạnh phải tạo bước chuyển rõ rệt về khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và chuyển đổi xanh. Hỗ trợ phải đi thẳng vào nhu cầu thiết thực của doanh nghiệp: quản trị số, dữ liệu, kế toán số, thương mại điện tử, trí tuệ nhân tạo, an ninh mạng, tiêu chuẩn chất lượng, sở hữu trí tuệ, tiết kiệm năng lượng và giảm phát thải. Không để chuyển đổi số chỉ là khẩu hiệu; không để chuyển đổi xanh trở thành gánh nặng chi phí đơn thuần; phải biến công nghệ thành năng suất cao hơn, chi phí thấp hơn và thị trường rộng hơn.

Đồng thời, thúc đẩy liên kết chuỗi và mở rộng thị trường. Có cơ chế khuyến khích doanh nghiệp lớn, doanh nghiệp FDI tăng mua hàng trong nước, đặt hàng, chuyển giao công nghệ, đào tạo và phát triển nhà cung cấp Việt Nam; hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa đáp ứng tiêu chuẩn để tham gia các chuỗi cung ứng. Đẩy mạnh xúc tiến thương mại, tận dụng các hiệp định thương mại tự do, xây dựng và bảo vệ thương hiệu Việt Nam.

Thủ tướng lưu ý phải thiết lập các cơ chế để doanh nghiệp nhỏ và vừa tham gia chủ động ngay từ khâu thiết kế, đề xuất chính sách; kiến nghị giải quyết các vướng mắc với Chính phủ, với các bộ, ngành, địa phương liên quan. Những nội dung này Chính phủ cũng đã giao Bộ Tài chính nghiên cứu hình thức để các doanh nghiệp trao đổi, phản ánh kịp thời kiến nghị, vướng mắc với Chính phủ, với cơ quan và địa phương có liên quan.

Đối với Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam, Thủ tướng đề nghị Hiệp hội bước vào chặng đường mới với tinh thần “đại diện thực chất - kết nối hiệu quả - hỗ trợ chuyên nghiệp - nâng tầm doanh nghiệp”, theo đó tập trung làm tốt các nhiệm vụ:

Thứ nhất, nắm chắc, hiểu sâu và chủ động có phương án triển khai hiệu quả các chủ trương, cơ chế, chính sách, đường lối của Đảng, Nhà nước trên các lĩnh vực, đặc biệt là việc triển khai các nghị quyết của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển đội ngũ doanh nhân thời kỳ mới; khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; hội nhập quốc tế; cải cách pháp luật và phát triển kinh tế tư nhân... Việc triển khai phải đi vào thực chất, chuyển hóa thành chương trình, đề án, sản phẩm và hành động cụ thể để doanh nghiệp dễ tiếp cận, dễ hiểu và dễ thực hiện, góp phần tạo động lực tăng trưởng mới cho nền kinh tế.

Thứ hai, Hiệp hội phải nâng tầm vai trò tham gia kiến tạo thể chế và tổ chức thực thi chính sách. Hiệp hội cần phát huy kinh nghiệm, tham gia tích cực vào việc xây dựng và hoàn thiện Luật Phát triển Doanh nghiệp nhỏ và vừa và các cơ chế, chính sách liên quan; chủ động đề xuất sáng kiến tháo gỡ điểm nghẽn, phát triển doanh nghiệp vừa và nhỏ, cụm liên kết ngành và chuỗi cung ứng.

Thứ ba, Hiệp hội tập trung thực hiện tốt vai trò cầu nối giữa Nhà nước với doanh nghiệp. Để đạt được mục tiêu đến năm 2030, nước ta có khoảng 2 triệu doanh nghiệp hoạt động, Hiệp hội cần phải có chương trình triển khai cụ thể đối với từng địa phương, ngành nghề; đẩy mạnh hơn nữa công tác tuyên truyền, hỗ trợ, đồng hành để nhiều hộ kinh doanh đủ điều kiện chuyển đổi thành doanh nghiệp. Đồng thời, Hiệp hội phải đi sâu vào từng ngành, từng địa phương, từng nhóm doanh nghiệp; xây dựng cơ chế tiếp nhận và phản hồi kiến nghị. Kiến nghị phải có dữ liệu, bằng chứng và phương án; phản biện phải khách quan, xây dựng, vì lợi ích chung.

Thứ tư, Hiệp hội phát huy vai trò điều phối và hạt nhân kết nối; hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng lực quản trị, năng suất, chất lượng, năng lực cạnh tranh; tăng cường kết nối giữa các doanh nghiệp nhỏ và vừa với nhau và giữa doanh nghiệp nhỏ và vừa với doanh nghiệp lớn, doanh nghiệp FDI, ngân hàng, quỹ đầu tư, viện nghiên cứu, trường đại học, tổ chức quốc tế; tăng cường hợp tác quốc tế, tranh thủ tri thức, công nghệ, nguồn vốn và mô hình quản trị tiên tiến.

Thứ năm, Hiệp hội tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm xã hội, tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, công tác an sinh xã hội, bảo vệ môi trường. Hiệp hội phải thực sự là nơi hướng doanh nghiệp thành viên tuyệt đối tuân thủ pháp luật, thực hành chuẩn mực kinh doanh hiện đại, nói không với gian lận thương mại, hàng giả, hàng nhái; xây dựng uy tín, vị thế doanh nghiệp và đóng góp vào thương hiệu quốc gia - yếu tố quan trọng bảo đảm sự phát triển bền vững của đất nước đến năm 2030 và 2045.

Đối với cộng đồng doanh nghiệp nhỏ và vừa, Thủ tướng cho rằng cần nuôi dưỡng khát vọng lớn và chủ động tự nâng cấp mình. Doanh nghiệp siêu nhỏ cần phấn đấu trở thành doanh nghiệp nhỏ; doanh nghiệp nhỏ phải lớn lên thành doanh nghiệp vừa; doanh nghiệp vừa phải có khát vọng trở thành doanh nghiệp lớn và vươn ra khu vực, thế giới. Chính sách của Nhà nước và sự hỗ trợ của Hiệp hội là quan trọng, nhưng không thể thay thế nỗ lực tự thân của chính cộng đồng doanh nghiệp.

Thủ tướng lưu ý phải lấy khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh và chất lượng nguồn nhân lực làm động lực để nâng cao năng suất; chủ động tái cấu trúc, nâng cao năng lực quản trị, minh bạch tài chính, chuẩn hóa quy trình, xây dựng thương hiệu và quản trị rủi ro. Muốn tiếp cận vốn tốt hơn, thị trường lớn hơn và đối tác chất lượng hơn, trước hết doanh nghiệp phải nâng mức độ minh bạch, uy tín và năng lực sản xuất của chính mình.

Thủ tướng nhấn mạnh, cần thay đổi tư duy cạnh tranh theo hướng tăng cường hợp tác, liên kết; chủ động tham gia cụm liên kết ngành, chuỗi cung ứng, liên kết với doanh nghiệp lớn, doanh nghiệp FDI, các viện, trường; khai thác hiệu quả mạng lưới của Hiệp hội để mở rộng thị trường và tiếp cận nguồn lực. Trong nền kinh tế hiện đại, hợp tác cũng là một phương thức cạnh tranh và là con đường để doanh nghiệp nhỏ tạo ra sức mạnh lớn.

Chỉ rõ 20 năm qua là nền tảng rất đáng tự hào, Thủ tướng nhấn mạnh 20 năm tới phải là chặng đường của một Hiệp hội đoàn kết, đổi mới, mạnh hơn về năng lực, sâu hơn về chuyên môn, rộng hơn về kết nối và thực chất hơn về giá trị tạo ra cho các hội viên; là chặng đường doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam không chỉ tăng về số lượng mà phải lớn lên về chất lượng, năng suất, công nghệ, quản trị và tầm vóc, đóng góp xứng đáng vào mục tiêu tăng trưởng hai con số giai đoạn 2026 - 2030 và hiện thực hóa thành công các mục tiêu chiến lược của đất nước đến năm 2030 và 2045.

Thủ tướng khẳng định, Chính phủ sẽ tiếp tục đồng hành, lắng nghe, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của các doanh nghiệp; xây dựng môi trường đầu tư kinh doanh minh bạch, bình đẳng, ổn định; cùng cộng đồng doanh nghiệp tháo gỡ khó khăn, khơi thông nguồn lực và mở rộng không gian phát triển.

Cũng tại buổi lễ, Thủ tướng Lê Minh Hưng đã trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhất cho Chủ tịch VINASME Nguyễn Văn Thân; cùng với các đại biểu thực hiện nghi thức kích hoạt ra mắt nền tảng số VINASME - giải pháp chiến lược nhằm chuyển đổi mô hình hỗ trợ doanh nghiệp từ phương thức truyền thống sang “công nghệ số” toàn diện, kiến tạo năng lực phát triển, mở ra hệ sinh thái liên kết giữa Chính phủ, Hiệp hội và doanh nghiệp.