Người đi khám bệnh tại Bệnh viện Việt Đức và Bạch Mai cơ sở 2 được giảm 40% vé tàu

ANTD.VN -Tập đoàn Đường sắt quốc gia Việt Nam cho biết, ngành đường sắt triển khai chương trình giảm 40% giá vé tàu hỏa đối với bệnh nhân đến khám, chữa bệnh tại Bệnh viện Bạch Mai và Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức cơ sở 2 (tỉnh Ninh Bình).

​Theo thông tin từ ngành Đường sắt, chính sách ưu đãi này áp dụng trực tiếp cho các hành khách là người bệnh đi tàu đến khám, chữa bệnh tại Bệnh viện Bạch Mai hoặc Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức cơ sở 2, không áp dụng đối với người đi cùng.

Chương trình có hiệu lực cho các vé tàu có ga đi hoặc ga đến là ga Phủ Lý, trên tất cả các đoàn tàu có lịch trình dừng đón, trả khách tại nhà ga này.

Ngành Đường sắt lưu ý mỗi hành khách chỉ được hưởng một mức giảm giá cao nhất và không áp dụng cộng gộp với các chương trình ưu đãi khác.

Ngành đường sắt giảm 40% giá vé tàu cho người dân đi khám chữa bệnh tại Bệnh viện Việt Đức và Bạch Mai cơ sở 2

​Để được hưởng mức giảm 40% giá vé, hành khách cần xuất trình một trong các loại giấy tờ chứng minh việc khám, chữa bệnh tại hai cơ sở y tế nêu trên bao gồm giấy hẹn khám bệnh, giấy chuyển viện, giấy giới thiệu khám chữa bệnh có đóng dấu đỏ, giấy ra viện hoặc các giấy tờ khác có giá trị xác nhận tương đương.

Tất cả giấy tờ này phải thể hiện đầy đủ thông tin người bệnh, tên cơ sở y tế, thời gian khám, chữa bệnh cùng xác nhận hợp lệ của bệnh viện thông qua mã QR hoặc các hình thức xác thực khác.

Thời gian đi tàu được tính hưởng ưu đãi kéo dài từ 10 ngày trước ngày hẹn khám, chữa bệnh cho đến 10 ngày sau ngày kết thúc quá trình khám hoặc điều trị nội trú căn cứ theo giấy tờ xác nhận của cơ sở y tế.

​Về thủ tục mua vé, chính sách ưu đãi chỉ áp dụng khi hành khách đến mua vé trực tiếp tại các nhà ga đường sắt và không triển khai qua hình thức trực tuyến hay hệ thống đại lý.

Khi giao dịch tại quầy, người bệnh cần xuất trình đầy đủ các giấy tờ chứng minh hợp lệ để nhân viên bán vé kiểm tra và áp dụng mức giảm giá theo đúng quy định.

​Thông qua chương trình này, ngành Đường sắt kỳ vọng sẽ chia sẻ thiết thực một phần chi phí, giúp hành trình đi lại của người bệnh trở nên thuận tiện.