Đề xuất nhiều cơ chế đặc thù xây dựng cao tốc Mộc Châu- Sơn La- Điện Biên

ANTD.VN -Bộ Xây dựng vừa có báo cáo Chính phủ về đề án chủ trương đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Mộc Châu-Sơn La-Điện Biên, đoạn qua địa phận tỉnh Sơn La.

Theo đó, dự án có chiều dài tuyến khoảng 179,5km. Điểm đầu giao với quốc lộ 43, khớp nối với điểm cuối dự án đầu tư xây dựng tuyến đường bộ cao tốc Hòa Bình-Mộc Châu đang triển khai, thuộc địa phận phường Vân Sơn, tỉnh Sơn La; điểm cuối tại ranh giới giữa tỉnh Sơn La và tỉnh Điện Biên, khớp nối với dự án đầu tư xây dựng tuyến cao tốc Sơn La-Điện Biên-cửa khẩu Tây Trang, thuộc khu vực xã Mường Bám, tỉnh Sơn La.

Sơ bộ tổng mức đầu tư khoảng 63.120 tỷ đồng sử dụng vốn ngân sách Trung ương, trong đó nhu cầu vốn giai đoạn 2026-2030 khoảng 43.812 tỷ đồng.

Dự án dự kiến phân chia thành 4 đoạn tuyến để đẩy nhanh tiến độ thực hiện, bảo đảm tính khả thi trong quá trình thực hiện, mỗi đoạn tuyến được chia thành 2 dự án thành phần về: công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư; công tác đầu tư xây dựng đường cao tốc.

Theo kết quả khảo sát, thiết kế sơ bộ, tuyến đi qua khu vực địa hình rất khó khăn, chênh lệch cao độ lớn (khoảng 1.000m), sử dụng nhiều công trình, đường tiếp cận công trường khó khăn, nên dự kiến cơ bản hoàn thành năm 2030 (bảo đảm thông xe kỹ thuật), đưa vào khai thác năm 2031.

Bộ Xây dựng đề xuất nhiều cơ chế đặc thù để triển khai xây dựng cao tốc Mộc Châu- Sơn La-Điện Biên

Trên cơ sở thực tiễn triển khai đầu tư các dự án đường bộ cao tốc trong thời gian qua, Dự án đề xuất các 5 nhóm cơ chế, chính sách đặc biệt để bảo đảm tính khả thi, đẩy nhanh tiến độ triển khai, huy động nguồn lực đầu tư.

Cụ thể, để rút ngắn trình tự thủ tục, bảo đảm tiến độ thực hiện, Bộ Xây dựng đề xuất phân cấp cho Ủy ban Thường vụ Quốc hội thẩm quyền điều chỉnh chủ trương đầu tư; cho phép triển khai xây dựng khu tái định cư cho dự án trên cơ sở hồ sơ thiết kế sơ bộ trong báo cáo nghiên cứu tiền khả thi được Quốc hội quyết định chủ trương đầu tư; giao Tập đoàn Điện lực Việt Nam làm chủ đầu tư tổ chức thực hiện tiểu dự án hoặc các tiểu dự án di dời công trình điện có điện áp từ 110kV trở lên.

Dự án cũng được đề xuất cho phép áp dụng hình thức chỉ định thầu đối với tất cả các gói thầu thuộc dự án. Trình tự, thủ tục chỉ định thầu thực hiện theo quy định của pháp luật về đấu thầu.

Trường hợp việc lập, thẩm định, phê duyệt Dự án có nội dung khác với quy hoạch có liên quan, dự án được phê duyệt mà không phải thực hiện thủ tục điều chỉnh quy hoạch. Sau khi Dự án được phê duyệt, các quy hoạch có liên quan phải được kịp thời rà soát, điều chỉnh, cập nhật và công bố.

Bộ Xây dựng đề xuất cho phép UBND các tỉnh quyết định thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khu vực bãi đổ chất thải rắn xây dựng trong hồ sơ khảo sát dự án và bàn giao mặt bằng cho nhà thầu để đổ chất thải rắn xây dựng của dự án.

Bộ Xây dựng cho rằng, việc triển khai Dự án nhằm đáp ứng nhu cầu đi lại, nhu cầu vận tải khu vực Tây Bắc và tỉnh Sơn La, bảo đảm quốc phòng, an ninh, bảo vệ biên giới và ứng phó các tình huống khẩn cấp.

Dự án cũng tháo gỡ điểm nghẽn về giao thông của tỉnh Sơn La và khu vực Tây Bắc; từng bước hoàn thiện kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ liên kết quốc tế (đường xuyên Á, đường ASEAN) và đường cao tốc theo quy hoạch.

Dự án sớm được đầu tư sẽ thu hẹp khoảng cách phát triển vùng miền, xóa đói giảm nghèo cho đồng bào các dân tộc thiểu số, phát huy tiềm năng, thế mạnh của địa phương, nâng cao năng lực cạnh tranh của tỉnh và tăng cường giao thương quốc tế qua khu vực cửa khẩu Tây Trang, Chiềng Khương, Lóng Sập.