Đất đá sạt lở tràn xuống cao tốc Chí Thạnh- Vân Phong, giao thông ách tắc

ANTD.VN -Mưa lớn đã gây sạt lở nghiêm trọng trên tuyến cao tốc Vân Phong- Chí Thạnh đoạn qua tỉnh Đắk Lắk, đất đá tràn xuống đường dày cả mét, giao thông ách tắc, phương tiện không thể qua lại.

Cục Đường bộ Việt Nam thông tin, báo cáo từ Khu Quản lý đường bộ III cho biết, do mưa lớn đã gây sạt lở trên một số tuyến quốc lộ, cao tốc thuộc phạm vi quản lý.

Theo đó, vào sáng nay 12/11, trên địa bàn Khu QLĐB III quản lý vẫn có mưa, nhiều nơi mưa to đến rất to.

Trên cao tốc Vân Phong- Chí Thạnh, vào lúc 5h13 phút sáng nay, trên tuyến cao tốc Bắc- Nam phía Đông đoạn Chí Thạnh - Vân Phong qua xã Tuy An Nam, tỉnh Đắk Lắk xảy ra sạt lở taluy dương đất tràn xuống mặt đường gây ách tắc giao thông.

Cao tốc Vân Phong- Chí Thạnh đoạn qua xã Tuy An Nam, Đắk Lắk bị sạt lở, giao thông ách tắc

Cụ thể, tại Km1287+750 - Km1287+850 (luồng bên phải) đất tràn lên mặt đường dày khoảng 30cm; Tại Km1288+170 - Km1288+240 (luồng bên phải) đất tràn lên mặt đường từ 0,3- 1,3m. Cả hai vị trí sạt trượt đều ách tắc giao thông, phương tiện không thể qua lại.

Đơn vị quản lý bảo dưỡng thường xuyên đã thực hiện thu dọn đất đá tại Km1287+750 - Km1287+850 và Km1288+170 - Km1288+240 (1 làn) hoàn thành vào lúc 6h00 và đang tiếp tục dọn hót đất đá sạt trượt.

Lực lượng chức năng cùng đơn vị thi công tổ chức thu dọn đất đá trên cao tốc Vân Phong- Chí Thạnh

Văn phòng QLĐB đã cùng lực lượng Công an địa phương phân luồng trên tuyến cao tốc Chí Thạnh- Vân Phong hướng Bắc - Nam lưu thông ra quốc lộ 1 tại Km1278+177.

Trước tình hình trên, Cục Đường bộ Việt Nam đã yêu cầu Khu QLĐB III tổ chức phân luồng tại nút giao lân cận (nút Tuy An); Bố trí biển cảnh báo, hướng dẫn giao thông tại khu vực sạt lở;

Cùng với đó, phối hợp với lực lượng tuần tra kiểm soát giao thông để điều tiết, hướng dẫn giao thông; Khẩn trương phối hợp Ban QLDA 7 tập trung máy móc nhân lực để hót sụt đảm bảo thông xe sớm nhất và đảm bảo an toàn cho người và phương tiện tham gia khắc phục.