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Chuẩn bị xây dựng cao tốc kết nối đường Hồ Chí Minh đến cửa khẩu Cầu Treo

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Ngân Tuyền

ANTD.VN - Bộ trưởng Bộ Xây dựng vừa có quyết định giao UBND tỉnh Hà Tĩnh quản lý đoạn tuyến từ đường Hồ Chí Minh đến cửa khẩu quốc tế Cầu Treo thuộc tuyến cao tốc Hà Tĩnh - Cầu Treo (CT.44) để tổ chức thực hiện đầu tư xây dựng.

Theo quy hoạch, tuyến cao tốc Hà Tĩnh - Cầu Treo có tổng chiều dài khoảng 85km, được chia thành 2 đoạn. Trong đó, đoạn Hà Tĩnh - đường Hồ Chí Minh dài khoảng 34km, quy mô 6 làn xe, có điểm đầu tại nút giao với cao tốc Bắc - Nam thuộc xã Trường Lưu, điểm cuối kết nối với đường Hồ Chí Minh.

Đoạn còn lại từ đường Hồ Chí Minh đến cửa khẩu quốc tế Cầu Treo dài dự kiến khoảng 51km, quy mô 4 làn xe. Đây là đoạn tuyến vừa được Bộ Xây dựng giao UBND tỉnh Hà Tĩnh quản lý, tổ chức đầu tư xây dựng.

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Quốc lộ 8A nối cửa khẩu Cầu Treo (ảnh: báo Hà Tĩnh)

Theo tỉnh Hà Tĩnh, trước mắt tỉnh sẽ triển khai đầu tư xây dựng đoạn từ đường Hồ Chí Minh đến cửa khẩu quốc tế Cầu Treo. Hiện các đơn vị chuyên môn đang tiến hành các bước chuẩn bị để triển khai dự án theo quy định.

Theo đề xuất của UBND tỉnh Hà Tĩnh, dự án có tổng mức đầu tư dự kiến khoảng 15.000 tỷ đồng, thuộc nhóm A. Địa phương đã chủ động nghiên cứu, đề xuất các giải pháp huy động nguồn lực để triển khai thực hiện.

Theo quyết định của Bộ Xây dựng, UBND tỉnh Hà Tĩnh có trách nhiệm tổ chức công tác chuẩn bị đầu tư và thực hiện đầu tư theo đúng quy định của pháp luật về đầu tư công, đường bộ, xây dựng cùng các quy định liên quan. Quá trình triển khai phải bảo đảm phù hợp quy hoạch, tiêu chuẩn kỹ thuật, tiến độ và kết nối đồng bộ với hệ thống hạ tầng giao thông.

Khi hoàn thành, tuyến cao tốc sẽ tăng cường kết nối khu vực cửa khẩu quốc tế Cầu Treo với hệ thống giao thông đường bộ, góp phần thúc đẩy giao thương, phát triển kinh tế cửa khẩu và mở rộng liên kết kinh tế giữa Hà Tĩnh với khu vực nước bạn Lào.

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#cửa khẩu cầu treo #quốc lộ 8A #đường hồ chí minh #cao tốc kết nối cửa khẩu cầu treo

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