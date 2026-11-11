Hà Nội yêu cầu doanh nghiệp vận tải giảm giá cước phù hợp

ANTD.VN -Sở Xây dựng Hà Nội yêu cầu các doanh nghiệp vận tải trên địa bàn rà soát cơ cấu chi phí, đặc biệt là chi phí nhiên liệu, xây dựng phương án điều chỉnh giảm giá cước vận tải phù hợp, bảo đảm mức điều chỉnh tương ứng với mức giảm của chi phí nhiên liệu.

Sở Xây dựng Hà Nội cho biết, thực hiện chỉ đạo của Phó Chủ tịch UBND TP Nguyễn Xuân Lưu về việc tăng cường quản lý, điều hành giá trong những tháng cuối năm 2026, góp phần kiểm soát lạm phát, gắn với việc thực hiện kịch bản tăng trưởng hai con số của thành phố, Sở Xây dựng đề nghị các đơn vị kinh doanh vận tải bằng ô tô trên địa bàn tiếp tục thực hiện các nội dung về giá, kê khai giá, niêm yết, bán đúng giá niêm yết.

Tiếp tục rà soát cơ cấu chi phí, đặc biệt là chi phí nhiên liệu, xây dựng phương án điều chỉnh giảm giá cước vận tải phù hợp, bảo đảm mức điều chỉnh tương ứng với mức giảm của chi phí nhiên liệu ở thời điểm hiện tại; điều chỉnh phương án tổ chức hoạt động vận tải, hạn chế tình trạng phương tiện chạy rỗng nhằm tiết kiệm nhiên liệu, nâng cao hiệu quả kinh doanh.

Hà Nội yêu cầu các doanh nghiệp vận tải rà soát, giảm giá cước theo xăng dầu

Sở Xây dựng cũng giao Phòng Kiểm tra tăng cường kiểm tra công tác kê khai, niêm yết và thực hiện giá cước vận tải hành khách đối với các đơn vị kinh doanh vận tải, phối hợp với các cơ quan có thẩm quyền trong việc kiểm tra, xác minh và xử lý các hành vi tăng giá không đúng quy định trong những tháng cuối năm, dịp Tết Nguyên đán.

Phòng Vận tải đôn đốc các đơn vị kinh doanh vận tải thực hiện kê khai giá, niêm yết giá theo quy định.

Phối hợp với Phòng Kiểm tra tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật, rà soát, kiểm tra công tác về giá, kê khai, niêm yết và thực hiện giá cước vận tải của các đơn vị vận tải hành khách, không để xảy ra tình trạng tăng giá bất hợp lý khi giá nhiên liệu điều chỉnh tăng hoặc không điều chỉnh kê khai giảm giá cước khi giá nhiên liệu đã giảm, góp phần kiểm soát lạm phát.

Sở Xây dựng đề nghị các đơn vị khẩn trương triển khai, trong quá trình thực hiện nếu phát sinh các khó khăn, vướng mắc, đề xuất, đề nghị gửi văn bản về Sở để tổng hợp, xem xét, giải quyết, báo cáo theo thẩm quyền.