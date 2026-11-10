Hé lộ một số nhà đầu tư được đề xuất tham gia mở rộng cao tốc Bắc- Nam

ANTD.VN -Bộ Xây dựng vừa báo cáo Thủ tướng Chính phủ về phương án đầu tư mở rộng các đoạn tuyến cao tốc Bắc - Nam phía Đông theo phương thức đối tác công tư (PPP).

Trên cơ sở kết quả nghiên cứu tiền khả thi, sơ bộ đề xuất của một số nhà đầu tư như Tổng công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam, Công ty CP Tập đoàn Đèo Cả, Công ty CP Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật TP.HCM, Doanh nghiệp Xây dựng Xuân Trường, Bộ Xây dựng cho biết sẽ nghiên cứu giao một số doanh nghiệp thực hiện công tác chuẩn bị đầu tư mở rộng các đoạn tuyến theo phương thức PPP.

Hiện các dự án thành phần giai đoạn 2017 - 2020 có thời hạn bảo hành đến tháng 6/2026. Các dự án thành phần giai đoạn 2021 - 2025 có thời gian bảo hành đến tháng 12/2027.

Trường hợp được cấp có thẩm quyền chấp thuận chủ trương đầu tư, thời điểm thi công mở rộng dự kiến thực hiện sau khi hết thời hạn bảo hành đối với các đoạn tuyến giai đoạn 2021 - 2025.

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Vì sao Nhà đầu tư bỏ vốn 2 làn được quản lý và thu 6 làn?

Trước đó, có ý kiến cho rằng, nhà đầu tư PPP chỉ bỏ vốn đầu tư thêm 2 làn xe mở rộng (chiếm tỷ trọng nhỏ) nhưng lại được quyền quản lý và thu phí toàn bộ 6 làn xe mà không qua đấu giá quyền khai thác tài sản công hiện hữu.

Lý giải điều này, Bộ Xây dựng cho rằng phần tài sản kết cấu hạ tầng đường bộ 4 làn hạn chế không tính vào phần vốn Nhà nước tham gia vào dự án và không thực hiện đấu giá để tính giá trị tham gia vào dự án PPP.

Mặt khác, Luật Đầu tư theo phương thức PPP quy định doanh nghiệp dự án PPP được Nhà nước cho phép sử dụng tài sản công khác để thực hiện hợp đồng dự án PPP theo quy định của pháp luật về đất đai và pháp luật về quản lý, sử dụng tài sản công.

Sau khi có quyết định của cơ quan có thẩm quyền, dự án PPP được phê duyệt và hợp đồng được ký kết, cơ quan quản lý tài sản thực hiện bàn giao tài sản cho nhà đầu tư. Nhà đầu tư có trách nhiệm quản lý, sử dụng, bảo trì, kế toán tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ, bao gồm cả tài sản do Nhà nước đầu tư, quản lý tham gia vào dự án, cho đến khi chuyển giao tài sản cho cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.

Bộ Xây dựng khẳng định, việc đầu tư mở rộng đường cao tốc hiện hữu theo phương thức PPP là phù hợp với quy định pháp luật hiện hành về đường bộ, đối tác công tư, quản lý sử dụng tài sản công. Trong quá trình triển khai, trường hợp xuất hiện các yếu tố vượt thẩm quyền, Bộ Xây dựng sẽ báo cáo Thủ tướng Chính phủ, các cấp có thẩm quyền xem xét, xin ý kiến chỉ đạo.

Theo phương án trước đó của Bộ Xây dựng, tuyến cao tốc Bắc - Nam phía Đông sẽ đầu tư mở rộng hoàn thiện đoạn Hà Nội - TP.HCM, chia 18 đoạn tuyến, chiều dài 1.144 km; quy mô mở rộng từ 4 làn xe hạn chế lên 6 làn xe cao tốc theo quy hoạch; sơ bộ tổng mức đầu tư khoảng 178.357 tỷ đồng.