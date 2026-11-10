ANTD.VN - Meta sẽ ước tính độ tuổi người dùng trên Instagram, kể cả khi người dùng khai báo tuổi trưởng thành nhằm bảo vệ thanh thiếu niên.

Meta sử dụng AI để tăng cường khả năng nhận diện thanh thiếu niên trên Instagram

Meta đang mở rộng triển khai trên toàn cầu công nghệ sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI) để ước tính độ tuổi người dùng Instagram. Công nghệ này giúp phát hiện các tài khoản mà Meta cho rằng có thể thuộc về thanh thiếu niên, ngay cả khi người dùng đã nhập ngày sinh cho thấy mình là người trưởng thành, và đưa những tài khoản đó vào các thiết lập bảo vệ của chế độ Tài khoản Thanh thiếu niên.

Tài khoản Thanh thiếu niên là chế độ tài khoản trên Instagram, Facebook và Messenger với các biện pháp bảo vệ tích hợp, trong đó có giới hạn về người có thể liên hệ, nội dung thanh thiếu niên nhìn thấy và thời gian sử dụng ứng dụng. Việc xác định đúng nhóm tuổi là một phần quan trọng để các thiết lập này được triển khai với những tài khoản cần được bảo vệ.

Ước tính độ tuổi bằng AI là biện pháp hỗ trợ nhận diện, không đồng nghĩa với việc xác minh chính xác tuổi của tất cả người dùng trong mọi trường hợp. Meta sẽ tiếp tục cải thiện cách xác định độ tuổi nhằm giảm tình trạng thanh thiếu niên không được áp dụng những thiết lập phù hợp.

Bên cạnh Instagram, Meta đang tiếp tục triển khai công nghệ nhận diện độ tuổi trên Facebook và dự kiến bắt đầu triển khai công nghệ tương tự trên Threads trên phạm vi toàn cầu vào cuối năm nay.

Nền tảng này cho biết sẽ tiếp tục đầu tư cải thiện các công nghệ giúp phát hiện tài khoản có thể thuộc về trẻ dưới 13 tuổi và nhận diện thanh thiếu niên từ 13 đến 17 tuổi, nhằm hỗ trợ áp dụng các trải nghiệm phù hợp với từng nhóm tuổi.