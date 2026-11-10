Khánh thành trạm xử lý phân bùn bể phốt công suất 287 tấn/ngày và động thổ dự án công suất 600 tấn/ngày

ANTD.VN - Sáng ngày 10-11-2026, tại số 838 Phúc Diễn, Xuân Phương, Hà Nội, Công ty TNHH MTV Môi trường đô thị Hà Nội (URENCO) tổ chức Lễ khánh thành Trạm xử lý phân bùn bể phốt công suất 287 tấn/ngày và Lễ động thổ Dự án đầu tư xây dựng Hệ thống xử lý phân bùn bể phốt công suất 600 tấn/ngày, với chủ đề “DẤU MỐC XANH – KIẾN TẠO TƯƠNG LAI”.

Sự kiện đánh dấu bước tiến quan trọng trong chiến lược đầu tư, phát triển hạ tầng xử lý chất thải của URENCO, góp phần nâng cao năng lực xử lý, đáp ứng yêu cầu bảo vệ môi trường trong quá trình đô thị hóa và phát triển bền vững của Thủ đô. Dự buổi lễ có đại diện lãnh đạo các cơ quan quản lý nhà nước, các sở, ngành, đơn vị và tổ chức hoạt động trong lĩnh vực môi trường. Trong đó có ông Hồ Kiên Trung – Phó Cục trưởng Cục Môi trường, Bộ Nông nghiệp và Môi trường; ông Nguyễn Danh Toàn – Giám đốc Quỹ Đầu tư phát triển thành phố Hà Nội; ông Nguyễn Hồng Nguyên – Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Thành phố Hồ Chí Minh; ông Huỳnh Minh Nhựt – Chủ tịch Hiệp hội Môi trường đô thị và Khu công nghiệp Việt Nam.

URENCO tổ chức Lễ khánh thành Trạm xử lý phân bùn bể phốt công suất 287 tấn/ngày

Phía URENCO có ông Nguyễn Hữu Tiến – Chủ tịch Hội đồng thành viên; ông Nguyễn Thanh Sơn – Tổng Giám đốc Công ty, cùng các đồng chí trong Hội đồng thành viên, Ban Tổng Giám đốc, lãnh đạo các phòng, trung tâm, chi nhánh và các đơn vị trực thuộc.

Nâng cao năng lực xử lý chất thải, hoàn thiện hạ tầng môi trường Thủ đô

Trong bối cảnh tốc độ đô thị hóa ngày càng nhanh, nhu cầu thu gom và xử lý phân bùn bể phốt từ các hộ gia đình, cơ quan, đơn vị, cơ sở sản xuất kinh doanh ngày càng gia tăng. Việc đầu tư xây dựng các công trình xử lý tập trung, bảo đảm yêu cầu kỹ thuật và môi trường có ý nghĩa thiết thực trong việc hạn chế nguy cơ ô nhiễm, bảo vệ sức khỏe cộng đồng và nâng cao chất lượng môi trường sống.

Đưa trạm xử lý phân bùn bể phốt vào hoạt động góp phần bổ sung năng lực tiếp nhận và xử lý chất thải trên địa bàn.

Trạm xử lý phân bùn bể phốt công suất 287 tấn/ngày được khánh thành là một dấu mốc quan trọng trong quá trình đầu tư, nâng cấp và hoàn thiện hạ tầng xử lý chất thải của URENCO, góp phần bổ sung năng lực tiếp nhận và xử lý phân bùn bể phốt, từng bước đáp ứng nhu cầu thực tế, nâng cao hiệu quả quản lý và xử lý chất thải trên địa bàn.

Công tác chuẩn bị nhân lực, tuân thủ quy trình kỹ thuật, bảo đảm bảo vệ môi trường trong quá trình hoạt động

URENCO giao Chi nhánh Cầu Diễn (URENCO 7) trực tiếp tổ chức quản lý và vận hành, chú trọng công tác chuẩn bị nhân lực, tuân thủ quy trình kỹ thuật, bảo đảm an toàn và các yêu cầu về bảo vệ môi trường trong quá trình hoạt động.

Ngày 10/11/2026 URENCO khánh thành trạm xử lý phân bùn bể phốt công suất 287 tấn/ngày

Tiếp tục đầu tư dự án công suất 600 tấn/ngày – Hướng tới phát triển bền vững

Cùng với việc khánh thành Trạm xử lý công suất 287 tấn/ngày, URENCO đồng thời tổ chức Lễ động thổ Dự án đầu tư xây dựng Hệ thống xử lý phân bùn bể phốt công suất 600 tấn/ngày.

Động thổ Dự án đầu tư xây dựng Hệ thống xử lý phân bùn bể phốt công suất 600 tấn/ngày

Đây là bước triển khai tiếp theo trong định hướng phát triển hạ tầng xử lý chất thải của Công ty, thể hiện tầm nhìn dài hạn và quyết tâm chủ động đầu tư, nâng cao năng lực xử lý nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng lớn của đô thị.

Khi được hoàn thành và đưa vào vận hành, dự án công suất 600 tấn/ngày được kỳ vọng sẽ góp phần tăng cường năng lực xử lý phân bùn bể phốt, bổ sung hạ tầng kỹ thuật môi trường, hướng tới công tác quản lý chất thải ngày càng đồng bộ, hiệu quả và bền vững.

Việc triển khai đồng thời hai công trình với quy mô công suất khác nhau không chỉ đáp ứng yêu cầu trước mắt mà còn thể hiện định hướng đầu tư có tính kế thừa, từng bước xây dựng năng lực xử lý phù hợp với nhu cầu phát triển của Thủ đô trong tương lai.

Khẳng định vai trò, trách nhiệm của URENCO trong công tác bảo vệ môi trường

Tại buổi lễ, các đại biểu đã chứng kiến các nghi thức cắt băng khánh thành, gắn biển tên Trạm xử lý công suất 287 tấn/ngày và động thổ Dự án công suất 600 tấn/ngày.

Các đại biểu tham quan thực tế Trạm xử lý, tìm hiểu quy mô, quy trình công nghệ và các hạng mục vận hành của công trình.

Với vai trò là doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực dịch vụ môi trường đô thị, URENCO xác định việc đầu tư phát triển hạ tầng, nâng cao năng lực xử lý chất thải và đổi mới phương thức quản lý, vận hành là những nhiệm vụ quan trọng, gắn liền với trách nhiệm bảo vệ môi trường và phục vụ cộng đồng.

Đây là bước tiến mới trong hoạt động đầu tư của URENCO

Lễ khánh thành Trạm xử lý phân bùn bể phốt công suất 287 tấn/ngày và Lễ động thổ Dự án công suất 600 tấn/ngày không chỉ là sự kiện đánh dấu những bước tiến mới trong hoạt động đầu tư của URENCO, mà còn khẳng định quyết tâm của Công ty trong việc nâng cao năng lực xử lý chất thải, hoàn thiện hạ tầng môi trường, góp phần xây dựng Thủ đô Hà Nội ngày càng xanh, sạch, văn minh và phát triển bền vững.