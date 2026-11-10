Rào chắn toàn bộ đường Cổ Linh nút giao Bát Khối và Lâm Du để thi công cầu Trần Hưng Đạo

Theo đó, phương án hướng dẫn tổ chức giao thông để các phương tiện đi qua khu vực rào chắn đường đê Xuân Quan – Long Biên (đoạn lối xuống nút giao Lâm Du – Cổ Linh và đoạn lối xuống nút giao Bát Khối – Cổ Linh) trong thời gian rào chắn, thi công dự án:

Tổ chức rào chắn cố định toàn bộ mặt đường tại 2 điểm kết nối đường đê Long Biên – Xuân Quan (đoạn lối xuống nút giao Lâm Du – Cổ Linh và đoạn lối xuống nút giao Bát Khối – Cổ Linh).

Các phương tiện trên đường đê Xuân Quan – Long Biên (đoạn nút giao Lâm Du – Cổ Linh và đoạn nút giao Bát Khối – Cổ Linh) có nhu cầu đi đường Cổ Linh và đường Bát Khối đi theo hướng: đường đê Xuân Quan – Long Biên→ đường Trần Đăng Khoa → đường Cổ Linh → đường Bát Khối → đường đê Xuân Quan – Long Biên và ngược lại.

Thời gian thực hiện từ ngày 11/11/2026 đến khi có Thông báo thay thế.

Rào chắn đường Cổ Linh tại nút giao Lâm Du và Bát Khối để thi công cầu Trần Hưng Đạo

Ban QLDA đầu tư xây dựng công trình giao thông TP Hà Nội tổ chức rào chắn thử trong 2 ngày kể từ ngày có Thông báo hướng dẫn tổ chức giao thông để kịp thời điều chỉnh (nếu có bất cập) trước khi rào chính thức đảm bảo giảm thiểu ùn tắc giao thông sau khi rào chắn.

Triển khai công tác bổ sung hệ thống biển báo và biển chỉ dẫn tại chỗ và từ xa theo đúng nội dung phương án điều chỉnh tổ chức giao thông đảm bảo phù hợp tiêu chuẩn, quy chuẩn hiện hành và thuận lợi cho các phương tiện có nhu cầu lưu thông qua khu vực.

Bổ sung biển cấm các phương tiện dừng đỗ khu vực tuyến đường tạm tổ chức giao thông để hạn chế ùn tắc giao thông.

Chủ trì phối hợp với chính quyền địa phương Chủ trì phối hợp với chính quyền địa phương, Cảnh sát giao thông bố trí lực lượng điều hành giao thông để hướng dẫn người tham gia giao thông tuân thủ theo phương án tổ chức giao thông điều chỉnh (đặc biệt tại các khung giờ cao điểm sáng, chiều và điểm quay đầu lân cận).

Theo dõi, đánh giá tình hình giao thông đi lại trên tuyến và khu vực để kịp thời phát hiện các bất cập, đề xuất điều chỉnh phương án điều chỉnh tổ chức giao thông cho phù hợp;

Ban Duy tu các công trình Hạ tầng giao thông kiểm tra, giám sát công tác thi công, biện pháp đảm bảo an toàn giao thông trong quá trình thi công của Chủ đầu tư. Chỉ đạo đơn vị quản lý đường bộ thực hiện công tác tuần đường, tuần kiểm để quản lý, bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ; Theo dõi, đánh giá tình hình giao thông đi lại trên tuyến và khu vực để kịp thời phát hiện các bất cập, đề xuất điều chỉnh phương án điều chỉnh tổ chức giao thông cho phù hợp.