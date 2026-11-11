Nhiều chuyến bay không thể hạ cánh xuống Đà Nẵng do mưa giông lớn

ANTD.VN -Do ảnh hưởng của gió mùa Đông bắc, khu vực Đà Nẵng đã có mưa giông lớn, hàng loạt chuyến bay không thể hạ cánh, phải bay chờ.

Trong ngày 9/11, tại Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng, thời tiết diễn biến phức tạp với nhiều đợt mưa giông mạnh, làm giảm tầm nhìn, ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động cất, hạ cánh của tàu bay.

Theo báo cáo của kíp trực điều hành bay, từ 17h00, Trung tâm Khí tượng hàng không Đà Nẵng (AMO Đà Nẵng) dự báo xuất hiện mưa vừa đến mưa mạnh, tầm nhìn giảm; tại đường cất hạ cánh 35R, tầm nhìn có thời điểm giảm xuống dưới tiêu chuẩn hạ cánh.

Từ 17h30, mưa mạnh xuất hiện, tầm nhìn giảm xuống 750 m, khiến 01 chuyến bay phải bay lại. Đến 18h30, thêm 1 chuyến bay phải bay lại do tầm nhìn giảm xuống 1.300 m, thấp hơn tiêu chuẩn khai thác của tổ lái. Lúc 19h35, 01 chuyến bay tiếp tục phải bay lại do gió cạnh trên đường tiếp cận hạ cánh lớn.

﻿ Sân bay Đà Nẵng trong tình hình thời tiết mưa giông, trần mây thấp

Trong giai đoạn này, nhiều tàu bay khởi hành đề nghị tránh mây sau khi cất cánh, không thực hiện theo đường bay khởi hành tiêu chuẩn (SID) đã được cấp. Kíp trực kiểm soát không lưu đã chủ động phối hợp, xử lý các yêu cầu phát sinh, bảo đảm an toàn và duy trì phân cách giữa các tàu bay.

Đáng chú ý, khoảng 19h50, trước dự báo mưa rào mạnh, tầm nhìn suy giảm và có khả năng kéo dài đến 21h00, Trực giám sát đã chủ động phối hợp với kíp trực Trung tâm Quản lý luồng không lưu (ATFM) rà soát lưu lượng tàu bay đến Đà Nẵng. Dự kiến có 15–16 chuyến hạ cánh trong khung giờ 21h00–21h59, trong khi sân bay chỉ khai thác một đường cất hạ cánh. Nhận định nguy cơ lưu lượng vượt năng lực tiếp thu trong điều kiện thời tiết bất lợi, các đơn vị đã đề xuất tổ chức cuộc họp phối hợp ra quyết định khai thác (CDM).

Kíp trực không lưu sân bay Đà Nẵng tối 9/11

Trên cơ sở thống nhất tại cuộc họp, Trung tâm Điều phối luồng không lưu quyết định công bố mức năng lực tiếp thu hạ cánh (AAR) 12 chuyến/giờ, đồng thời thông báo áp dụng biện pháp Chương trình trì hoãn mặt đất (GDP) đến các đơn vị liên quan nhằm chủ động điều tiết lưu lượng tàu bay, hạn chế tình trạng quá tải trong vùng trời tiếp cận.

Từ 20h30 đến 21h45, điều kiện thời tiết tại Đà Nẵng tạm thời thuận lợi. Tuy nhiên, từ 21h45 đến 22h15, mưa giông mạnh xuất hiện trở lại, tầm nhìn có thời điểm giảm xuống chỉ còn 350 m, khiến nhiều tàu bay phải bay chờ trong khu vực vùng trời sân bay (TMA).

Trước tình huống này, Trực giám sát tiếp tục phối hợp với các cơ sở điều hành bay trên nhóm thông tin chiến thuật để cập nhật diễn biến, xu hướng thời tiết và thời gian kéo dài của đợt mưa dông. Kíp trực đồng thời hiệp đồng với các cơ sở điều hành bay đường dài ACC Hà Nội và ACC Hồ Chí Minh, triển khai các biện pháp điều hành chiến thuật như điều chỉnh tốc độ, tổ chức bay chờ để tàu bay chờ điều kiện thời tiết thuận lợi hơn trước khi tiếp tục tiếp cận hạ cánh.

Theo thống kê trong ngày 9/11, tại Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng có 12 chuyến bay phải bay chờ và 4 chuyến bay phải bay lại; tại Cảng hàng không quốc tế Phú Bài có 1 chuyến bay phải bay lại.

Trong ngày 10/11, mặc dù tình hình thời tiết khu vực miền Trung tiếp tục được cảnh báo có mưa lớn, công tác theo dõi, dự báo, cảnh báo khí tượng và điều hành bay vẫn được các đơn vị duy trì chặt chẽ. Theo cập nhật không ghi nhận chuyến bay nào bị ảnh hưởng do thời tiết trong ngày.