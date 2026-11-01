Người dân viết thư cảm ơn Công an phường Bạch Mai

ANTD.VN - Quá trình thực hiện nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát trên địa bàn, Đại úy Nguyễn Ngọc Quyền – Công an phường Bạch Mai đã phát hiện và kịp thời trao trả tài sản không may bị đánh rơi cho người dân.

Ngày 26/10/2026, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát trên địa bàn, Đại úy Nguyễn Ngọc Quyền – cán bộ Tổ Cảnh sát khu vực, Công an phường Bạch Mai đã phát hiện 01 túi xách do người dân đánh rơi. Bên trong túi có nhiều giấy tờ cá nhân cùng tiền mặt.

Anh Đ.V.Q vui mừng nhận lại tài sản bị đánh rơi

Ngay sau khi phát hiện, với tinh thần trách nhiệm và sự tận tâm, Đại úy Nguyễn Ngọc Quyền đã khẩn trương tiến hành xác minh thông tin, tìm kiếm chủ sở hữu tài sản. Bằng sự tích cực, chủ động, đồng chí đã nhanh chóng xác định được người đánh rơi là anh Đ.V.Q và mời anh đến trụ sở Công an phường để nhận lại tài sản.

Tại trụ sở Công an phường, trong niềm vui mừng, xúc động, anh Đ.V.Q đã gửi thư cảm ơn tới đồng chí Nguyễn Ngọc Quyền nói riêng và Công an phường Bạch Mai nói chung đã trách nhiệm, nhiệt tình, giúp anh nhận lại tài sản thất lạc.

Đáng chú ý, đây là lần thứ hai trong năm 2026 đồng chí Đại úy Nguyễn Ngọc Quyền kịp thời phát hiện, xác minh và giúp người dân tìm lại tài sản bị đánh rơi. Những việc làm tuy bình dị nhưng mang ý nghĩa thiết thực, góp phần lan tỏa hình ảnh đẹp của người chiến sĩ Công an nhân dân bản lĩnh, nhân văn, trách nhiệm, luôn gần dân, trọng dân và hết lòng vì Nhân dân phục vụ.

Mỗi hành động đẹp, mỗi việc làm ý nghĩa chính là minh chứng sinh động cho tinh thần trách nhiệm của người chiến sĩ Công an nhân dân, góp phần xây dựng hình ảnh Công an phường Bạch Mai tận tụy, thân thiện, tất cả vì cuộc sống bình yên và hạnh phúc của nhân dân.