Công an TPHCM quyết liệt đấu tranh, bảo vệ tài sản của nhân dân

ANTD.VN - Thực hiện nghiêm mệnh lệnh của lãnh đạo Bộ Công an: “Phải giải quyết dứt điểm từ những việc nhỏ nhất trong Nhân dân”, Công an TPHCM (CATP) quyết liệt chỉ đạo Công an các đơn vị, địa phương tăng cường tuần tra, chủ động phát hiện, truy xét, bắt giữ các đối tượng trộm cắp vật nuôi, thú cưng; đồng thời tập trung thu hồi, trao trả tài sản cho người dân.

Từ đầu năm 2026 đến nay, CATP đã phát hiện, xử lý 26 vụ với 54 đối tượng trộm cắp vật nuôi như chó, mèo, chim cảnh, rùa...; trong đó đã khởi tố 13 vụ án, 33 bị can về tội “Trộm cắp tài sản”.

Đặc biệt, mới đây nhất, từ những vụ mất trộm chó của người dân, Phòng Cảnh sát hình sự đã triệt phá đường dây trộm cắp, tiêu thụ chó liên tỉnh, mở rộng điều tra đến các đầu mối thu mua tại Hà Nội, Hải Phòng, Hưng Yên, Ninh Bình; ngày 18/10/2026 tiếp tục khởi tố thêm 05 bị can, nâng tổng số bị can bị khởi tố trong vụ án lên 11 người. Kết quả này khẳng định tinh thần đấu tranh quyết liệt, truy xét đến cùng, không chỉ xử lý đối tượng trực tiếp trộm cắp mà còn làm rõ các mắt xích tổ chức, thu gom, tiêu thụ tài sản phạm pháp.

Không có vụ việc nào là nhỏ khi quyền lợi của người dân bị xâm phạm

Một con chó bị bắt trộm trước cửa nhà, một con mèo biến mất trong đêm, hay những vật nuôi gắn bó với gia đình nhiều năm bỗng trở thành mục tiêu của các đối tượng trộm cắp. Giá trị tài sản có thể chỉ vài triệu đồng, nhưng đối với nhiều người dân, đó còn là tình cảm, sự gắn bó và những giá trị tinh thần không dễ đo đếm.

Đáng lo ngại, đằng sau những vụ mất vật nuôi tưởng chừng nhỏ lẻ là các nhóm đối tượng hoạt động có tổ chức, sử dụng súng kích điện tự chế, phương tiện gắn biển số giả, phân chia địa bàn gây án, thậm chí hình thành những đường dây thu gom, giết mổ, tiêu thụ liên tỉnh để thu lợi bất chính. Hành vi này không chỉ xâm phạm tài sản mà còn tiềm ẩn nguy cơ gây mất an ninh, trật tự (ANTT), đe dọa an toàn của người dân và lực lượng chức năng khi bị phát hiện, truy đuổi.

Xác định rõ tính chất, mức độ nguy hiểm của loại tội phạm này, Ban Giám đốc CATP đã chỉ đạo lực lượng Cảnh sát hình sự và Công an các địa phương triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, tăng cường tuần tra, quản lý địa bàn, tập trung xác minh ngay từ những tin báo, tố giác của người dân; kiên quyết không để các đối tượng hoạt động lộng hành, gây bức xúc kéo dài trong dư luận.

Điển hình, ngày 11/3/2026, tiếp nhận tin báo của người dân phường Bình Tân về việc bị mất trộm một con chó giống Bandog lai trị giá khoảng 5 triệu đồng, Công an phường Bình Tân phối hợp Phòng Cảnh sát hình sự nhanh chóng truy xét, xác định Trần Văn Bình (SN 1980) là đối tượng thực hiện hành vi trộm cắp. Quá trình đấu tranh, Bình còn khai nhận đã thực hiện một vụ trộm chó khác trên cùng địa bàn. Ngày 26/3, Cơ quan Cảnh sát điều tra CATP đã khởi tố, bắt tạm giam đối tượng để điều tra về tội “Trộm cắp tài sản”.

Cũng trong tháng 3/2026, từ tin báo mất một con mèo lông xám trị giá khoảng 2,5 đến 3 triệu đồng của người dân phường Phú Định, lực lượng Công an đã nhanh chóng làm rõ Nguyễn Hoài Thanh (SN 2006) và Nguyễn Hữu Đạt (SN 2004). Hai đối tượng chuẩn bị bao vải, lưới bắt mèo, lợi dụng đêm khuya để trộm cắp rồi đăng bán trên mạng xã hội. Cả hai sau đó bị khởi tố, bắt tạm giam về tội “Trộm cắp tài sản”.

Không chỉ tập trung điều tra từ tin báo, lực lượng Công an còn chủ động phát hiện, ngăn chặn các nhóm đối tượng trộm cắp có tổ chức. Ngày 28/01/2026, Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp Công an phường Tân Hưng phát hiện 05 đối tượng liên quan hoạt động trộm cắp, thu gom, tiêu thụ chó, mèo; thu giữ 02 con chó, 30 con mèo cùng nhiều công cụ, phương tiện gây án. Ngày 18/8/2026, Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp Công an phường Bình Đông tiếp tục phát hiện Phan Văn Lộc và Đặng Đình Bẩy liên quan nhiều vụ trộm chó. Chỉ trong một buổi rạng sáng, Lộc đã dùng súng điện tự chế bắt trộm 05 con chó tại nhiều địa bàn, mang đến bán cho Bẩy theo thỏa thuận 40.000 đồng/kg thì bị lực lượng Công an phát hiện, ngăn chặn.

Từ những vụ việc trên cho thấy, dù giá trị tài sản bị chiếm đoạt không lớn, lực lượng Công an vẫn khẩn trương xác minh, truy xét và xử lý nghiêm theo quy định. Đây chính là sự cụ thể hóa phương châm lấy người dân làm trung tâm, lấy sự bình yên và quyền lợi chính đáng của Nhân dân làm mục tiêu trong công tác bảo đảm ANTT.

Truy xét đến cùng, triệt phá các đường dây trộm cắp, tiêu thụ vật nuôi liên tỉnh

Không dừng lại ở việc bắt giữ các đối tượng trực tiếp trộm cắp, CATP đã tập trung mở rộng điều tra, làm rõ những người tổ chức, giúp sức, thu gom, vận chuyển và tiêu thụ tài sản do phạm tội mà có; kiên quyết đấu tranh toàn diện với các đường dây hoạt động có tổ chức, liên địa bàn, liên tỉnh.

Tháng 6/2026, Phòng Cảnh sát hình sự CATP phát hiện, triệt phá nhóm đối tượng chuyên trộm cắp, thu gom mèo để tiêu thụ liên tỉnh. Qua đấu tranh, các đối tượng bước đầu khai nhận đã tổ chức bẫy bắt, thu gom mèo tại nhiều địa bàn trong khoảng 03 năm, sau đó tập kết, vận chuyển đến các đầu mối tiêu thụ. Mở rộng truy xét đến một điểm tập kết tại tỉnh Tây Ninh, lực lượng Công an phát hiện khoảng 400 con mèo còn sống và 80 con mèo đã chết; tiếp tục thu giữ thêm 21 con mèo tại phường Linh Xuân. Tổng số mèo được phát hiện, thu giữ trong quá trình đấu tranh bước đầu lên đến hơn 500 con.

Đặc biệt, từ công tác chủ động nắm tình hình địa bàn, Công an xã Đông Thạnh phát hiện nhóm đối tượng có biểu hiện nghi vấn chuyên bắt trộm mèo vào ban đêm. Qua kiên trì xác minh, truy xét, ngày 08/7/2026, lực lượng Công an kiểm tra, thu giữ 50 con mèo, 55 bẫy mèo cùng nhiều phương tiện, vật dụng liên quan. Quá trình mở rộng điều tra xác định nhóm đối tượng đã bắt trộm, tiêu thụ khoảng 2.700 con mèo. Ngày 04/10/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra CATP đã khởi tố, bắt tạm giam 12 bị can về tội “Trộm cắp tài sản”. Sau khi thu giữ tang vật, lực lượng Công an đã chủ động xác minh chủ sở hữu, trao trả vật nuôi cho người dân, đồng thời phối hợp các đơn vị liên quan chăm sóc số mèo còn lại.

Đáng chú ý nhất, trong tháng 10/2026, Phòng Cảnh sát hình sự CATP tiếp tục lập kết quả nổi bật khi triệt phá đường dây trộm chó hoạt động có tổ chức, sử dụng ôtô và súng kích điện tự chế để gây án tại nhiều địa bàn, đồng thời mở rộng điều tra, xử lý các đầu mối tiêu thụ ở nhiều tỉnh, thành phố phía Bắc

Đáng chú ý nhất, trong tháng 10/2026, Phòng Cảnh sát hình sự CATP tiếp tục lập kết quả nổi bật khi triệt phá đường dây trộm chó hoạt động có tổ chức, sử dụng ôtô và súng kích điện tự chế để gây án tại nhiều địa bàn, đồng thời mở rộng điều tra, xử lý các đầu mối tiêu thụ ở nhiều tỉnh, thành phố phía Bắc. Ngày 08/10/2026, Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp lực lượng Công an tỉnh Đồng Nai kiểm tra nơi ở của Nguyễn Bá Long tại phường Long Bình, phát hiện trên ôtô 21 con chó đã chết cùng nhiều công cụ liên quan. Tiếp tục kiểm tra, lực lượng chức năng thu giữ thêm 32 con chó và 57 con mèo đã được làm thịt, cất giữ để chuẩn bị tiêu thụ.

Kết quả điều tra xác định nhóm đối tượng có sự phân công chặt chẽ từ khâu tìm kiếm, bắt trộm, vận chuyển đến sơ chế, tìm đầu ra và phân chia tiền thu lợi bất chính. Ngày 09/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã khởi tố 06 bị can về tội “Trộm cắp tài sản”.

Với tinh thần kiên quyết đấu tranh đến cùng, không bỏ lọt các đối tượng liên quan, Phòng Cảnh sát hình sự tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ vai trò của Nguyễn Long Yến Vân trong việc tìm kiếm khách hàng, giao dịch, quản lý tiền thu được từ hoạt động tiêu thụ. Qua truy xét, phân tích dữ liệu giao dịch, lực lượng Công an xác định 04 đầu mối thường xuyên thu mua tại Hà Nội, Hải Phòng, Hưng Yên và Ninh Bình. Tổng số tiền giao dịch được xác định hơn 860 triệu đồng, tương ứng khối lượng thịt chó ước tính trên 10 tấn. Ngày 18/10/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra CATP tiếp tục khởi tố 05 bị can, gồm Nguyễn Long Yến Vân và 04 đối tượng thu mua tại các tỉnh, thành phía Bắc.

Nguyễn Long Yến Vân

Từ những vụ mất trộm chó của người dân đến việc bóc gỡ đường dây tiêu thụ liên tỉnh, kết quả đấu tranh cho thấy quyết tâm của CATP trong việc truy xét đến cùng, mở rộng phạm vi điều tra, làm rõ toàn bộ các mắt xích liên quan. Không chỉ bắt giữ đối tượng trộm cắp, lực lượng Công an còn tập trung đánh vào những đầu mối tiêu thụ, góp phần ngăn chặn điều kiện để loại tội phạm này tiếp tục tồn tại, tái diễn.

Giải quyết dứt điểm những việc nhỏ, củng cố niềm tin lớn

Một điểm xuyên suốt trong công tác đấu tranh với tội phạm trộm cắp vật nuôi của CATP là không chỉ chú trọng kết quả phát hiện, bắt giữ, xử lý đối tượng mà còn quan tâm thu hồi tài sản, xác minh chủ sở hữu, nhanh chóng trao trả vật nuôi cho người dân.

Đối với người bị hại, kết quả đấu tranh không chỉ được thể hiện bằng số vụ án được khám phá, số đối tượng bị bắt giữ mà còn ở việc tài sản được tìm thấy, vật nuôi được trở về với gia đình. Việc Phòng Cảnh sát hình sự và Công an xã Đông Thạnh chủ động xác minh, trao trả những con mèo bị trộm cắp là minh chứng cụ thể cho tinh thần trách nhiệm, sự tận tụy của lực lượng Công an trong giải quyết những vấn đề gắn trực tiếp với cuộc sống của Nhân dân.

Thực tiễn đấu tranh cũng cho thấy vai trò đặc biệt quan trọng của lực lượng Công an cơ sở trong phát hiện, ngăn chặn tội phạm ngay từ khi mới manh nha. Từ việc tiếp nhận một tin báo mất vật nuôi, chủ động rà soát đối tượng nghi vấn, truy xét nhanh, đến phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ khám phá những đường dây có tổ chức, Công an cấp xã đã phát huy hiệu quả vai trò tuyến đầu, trực tiếp giữ gìn ANTT tại địa bàn.

Bên cạnh công tác đấu tranh, CATP tiếp tục tăng cường tuyên truyền, khuyến cáo người dân chủ động quản lý, bảo vệ vật nuôi; không thả rông chó, mèo, nhất là vào ban đêm; kịp thời trình báo cơ quan Công an khi phát hiện đối tượng có biểu hiện nghi vấn. Đặc biệt, khi phát hiện các đối tượng sử dụng súng điện, công cụ nguy hiểm để trộm cắp, người dân không tự ý truy đuổi, đối đầu nhằm tránh nguy hiểm đến tính mạng, sức khỏe.

Đối với các cơ sở kinh doanh, thu mua, vận chuyển, giết mổ động vật, CATP yêu cầu chấp hành nghiêm các quy định pháp luật, kiểm soát nguồn gốc hàng hóa; tuyệt đối không thu mua, tiêu thụ vật nuôi không rõ nguồn gốc, nhất là tài sản biết rõ do người khác phạm tội mà có. Mọi hành vi tiếp tay, tổ chức, thu gom, tiêu thụ tài sản phạm pháp sẽ bị điều tra, xử lý nghiêm theo quy định.

Từ đầu năm 2026 đến nay, 26 vụ việc với 54 đối tượng được phát hiện, xử lý; 13 vụ án, 33 bị can bị khởi tố không chỉ phản ánh kết quả đấu tranh với loại tội phạm trộm cắp vật nuôi mà còn khẳng định tinh thần trách nhiệm, sự chủ động, quyết liệt của CATP trong bảo vệ tài sản, quyền và lợi ích hợp pháp của Nhân dân.

Thực hiện nghiêm chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Công an, Ban Giám đốc CATP tiếp tục yêu cầu Công an các đơn vị, địa phương tăng cường quản lý địa bàn, tuần tra, kiểm soát; tiếp nhận, giải quyết kịp thời tin báo, tố giác tội phạm; kiên quyết truy xét, bắt giữ, xử lý các đối tượng xâm phạm tài sản của người dân, không phân biệt giá trị lớn hay nhỏ. Đồng thời, đẩy mạnh phối hợp giữa lực lượng Cảnh sát hình sự, Công an cơ sở và Công an các tỉnh, thành phố trong đấu tranh với các đường dây hoạt động liên địa bàn, liên tỉnh.

Không để những vụ việc nhỏ tích tụ thành bức xúc lớn; không để các đối tượng trộm cắp vật nuôi hoạt động lộng hành, coi thường pháp luật; không để người dân phải đơn độc trước những hành vi xâm phạm tài sản. Đó là tinh thần xuyên suốt trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm của Công an TPHCM: Giải quyết dứt điểm từ những việc nhỏ nhất, bảo vệ quyền lợi chính đáng của Nhân dân bằng những hành động cụ thể, thiết thực, qua đó củng cố niềm tin của Nhân dân đối với lực lượng Công an, góp phần giữ vững ANTT và cuộc sống bình yên trên địa bàn Thành phố.