Vui mừng nhận lại tài sản không may bị đánh rơi từ Công an xã

ANTD.VN - Từ việc làm nhỏ nhưng giàu ý nghĩa, Công an xã Hồng Vân, Hà Nội tiếp tục lan tỏa hình ảnh đẹp về người chiến sĩ Công an tận tụy, trách nhiệm, vì nhân dân phục vụ.

Ngày 23/10/2026, Công an xã Hồng Vân tiếp nhận một chiếc ví do người dân trên địa bàn nhặt được. Với tinh thần trách nhiệm, khẩn trương, cán bộ, chiến sĩ Công an xã nhanh chóng triển khai các biện pháp nghiệp vụ để tìm lại chủ sở hữu tài sản. Qua đó, xác định chủ sở hữu chiếc ví là anh N.V.H., trú tại thôn Xâm Động, xã Hồng Vân, thành phố Hà Nội. Sau khi làm rõ thông tin, Công an xã đã chủ động liên hệ và mời anh H. đến trụ sở để nhận lại tài sản.

Anh H vui mừng nhận lại tài sản của mình

Tại buổi trao trả, anh H. được nhận lại chiếc ví cùng toàn bộ tài sản, giấy tờ bên trong. Không giấu được niềm vui và sự xúc động khi tìm lại được tài sản tưởng chừng đã thất lạc, anh H. gửi lời cảm ơn đến người dân có tinh thần trung thực, cũng như cán bộ, chiến sĩ Công an xã Hồng Vân đã tận tình hỗ trợ, nhanh chóng hoàn tất việc xác minh, trao trả.

Đối với người bị mất ví, việc thất lạc tài sản không chỉ gây thiệt hại về vật chất mà còn có thể kéo theo nhiều bất tiện trong sinh hoạt, công việc do mất các loại giấy tờ cá nhân. Bởi vậy, việc sớm tìm được chủ sở hữu và trao trả đầy đủ tài sản mang ý nghĩa thiết thực, giúp người dân giảm bớt lo lắng, tránh những phiền toái không đáng có.

Không chỉ tập trung bảo đảm an ninh, trật tự, phòng ngừa và đấu tranh với các loại tội phạm, Công an xã Hồng Vân còn luôn chú trọng giải quyết những vấn đề cụ thể phát sinh trong đời sống, kịp thời hỗ trợ người dân khi cần thiết, góp phần lan tỏa hình ảnh người chiến sĩ Công an Thủ đô trách nhiệm, tận tụy, vì dân phục vụ.