Truy lùng nghi phạm vụ xe lao vào đám đông tại lễ hội ở Berlin khiến nhiều người thương vong

ANTD.VN - Cảnh sát Đức đang mở cuộc truy lùng quy mô lớn đối với nghi phạm được cho là có liên hệ với các phần tử Hồi giáo cực đoan sau vụ xe lao vào đám đông gần lễ hội Pride ở Thủ đô Berlin, khiến 1 người thiệt mạng và 16 người bị thương.

Cảnh sát tại hiện trường vụ việc

Vụ việc xảy ra vào khoảng 22h ngày 25-7 (giờ địa phương), gần công viên Tiergarten - nơi diễn ra một trong những lễ hội Pride lớn nhất châu Âu với sự tham gia của hàng trăm nghìn người.

Theo cảnh sát Berlin, chiếc xe sau đó được phát hiện bị bỏ lại cách hiện trường vài trăm mét.

Người phát ngôn cảnh sát Florian Nath cho biết lực lượng chức năng đã xác định được một nghi phạm có liên hệ với "các nhóm Hồi giáo cực đoan".

Hiện trường bị phong tỏa

Chiến dịch truy tìm đang được triển khai trên toàn thành phố Berlin với sự tham gia của trực thăng và lực lượng tăng cường từ nhiều bang của Đức.

Theo lực lượng cứu hỏa Berlin, vụ tấn công khiến 1 người thiệt mạng, 16 người bị thương, trong đó có 3 người nguy kịch. Khoảng 30 người khác được điều trị do bị sốc sau vụ việc.

Một nhân chứng cho biết, chương trình lễ hội gần Cổng Brandenburg đã bị dừng đột ngột khi cảnh sát yêu cầu mọi người nhanh chóng rời khỏi khu vực để phục vụ công tác cứu hộ và điều tra.

Thủ tướng Đức Friedrich Merz lên án đây là một "hành động khủng khiếp", đồng thời khẳng định những người chịu trách nhiệm sẽ phải đối mặt với công lý. Thị trưởng Berlin Kai Wegner cũng cho rằng đây là vụ tấn công nhằm vào "một sự kiện của một Berlin khoan dung và yêu chuộng hòa bình".

Hiện trường vụ việc

Hơn 2.000 cảnh sát đã được huy động bảo đảm an ninh cho lễ hội trước khi vụ việc xảy ra. Sau đó, lực lượng chức năng tăng cường thêm nhân sự từ nhiều địa phương, đồng thời sử dụng trực thăng trang bị camera ảnh nhiệt để hỗ trợ truy tìm nghi phạm.

Vụ việc làm dấy lên lo ngại về tình hình an ninh tại Đức trong bối cảnh nước này liên tiếp xảy ra các vụ tấn công nhằm vào nơi công cộng trong những năm gần đây.

Hồi cuối năm 2024, một chiếc xe thể thao đa dụng (SUV) đã lao vào khu chợ Giáng sinh ở thành phố Magdeburg khiến 6 người thiệt mạng và hơn 300 người bị thương. Trước đó, năm 2016, vụ xe tải lao vào chợ Giáng sinh tại Berlin đã cướp đi sinh mạng của 12 người.

Vụ tấn công xảy ra chỉ khoảng hai tháng trước cuộc bầu cử nghị viện bang Berlin, trong bối cảnh vấn đề an ninh được dự báo sẽ tiếp tục là một trong những chủ đề nổi bật của chiến dịch tranh cử.