Thảm kịch xả súng tại Đức: 6 người tử vong ở trung tâm bảo trợ trẻ em do tranh chấp quyền nuôi con

ANTD.VN - Một vụ xả súng kinh hoàng đã xảy ra ngày 29-6 tại trung tâm bảo trợ và phúc lợi trẻ em ở thị trấn Stade, miền Bắc nước Đức, khiến 6 người thiệt mạng và nhiều người khác bị thương.

Lực lượng cảnh sát tại hiện trường

Nhà chức trách bước đầu nhận định vụ thảm sát này bắt nguồn từ một cuộc tranh chấp quyền nuôi con.

Nghi phạm chính cùng các đồng phạm đã bị lực lượng cảnh sát vũ trang khống chế, bắt giữ ngay sau một cuộc rượt đuổi nghẹt thở trên đường phố.

Hiện trường vụ xả súng nằm trên đường Dankersstrasse, khu dân cư phía nam trung tâm thị trấn Stade. Cơ sở này là trung tâm bảo trợ xã hội và là nơi lưu trú tạm thời dành cho phụ nữ mang thai hoặc các bà mẹ trẻ đơn thân có hoàn cảnh khó khăn.

Vào thời điểm xảy ra vụ việc, nghi phạm được cho là đã đến trung tâm theo lịch hẹn định để thảo luận về quyền nuôi con gái mới 3 tháng tuổi của mình. Tuy nhiên, mâu thuẫn đã bùng phát dẫn đến hành vi nổ súng tàn bạo

Cảnh sát địa phương xác nhận 5 nạn nhân gồm 4 phụ nữ và 1 nam giới đã tử vong ngay tại chỗ. Nạn nhân thứ 6 đã qua đời sau đó tại bệnh viện do vết thương quá nặng.

Toàn bộ 6 người thiệt mạng đều là nhân viên của trung tâm bảo trợ hoặc thuộc Cơ quan Quản lý thanh thiếu niên (Jugendamt).

Người mẹ và đứa trẻ 3 tháng tuổi có mặt tại hiện trường nhưng may mắn không bị trúng đạn.

Sau khi gây án, nghi phạm đã lập tức lên một chiếc xe ô tô do một người phụ nữ cầm lái để bỏ trốn khỏi hiện trường. Cảnh sát thị trấn Stade đã lập tức phong tỏa toàn bộ khu vực, triển khai lực lượng truy đuổi gắt gao.

Hình ảnh từ hiện trường do cho thấy, lực lượng an ninh đã phải nổ súng bắn nát lốp xe chở nghi phạm trên tuyến quốc lộ B73 ngoại ô thị trấn. Chiếc xe mất lái buộc phải dừng lại, cảnh sát đặc nhiệm đã lập tức áp sát, khống chế hai đối tượng trên xe.

Một người phụ nữ thứ ba (34 tuổi, được xác định là vợ của nghi phạm) cũng đã bị tạm giữ ngay sau đó để phục vụ công tác điều tra.

Bà Kathrin Schuol, Giám đốc Cảnh sát khu vực Luneburg - đơn vị trực tiếp chỉ đạo cuộc điều tra, cho biết, nghi phạm chính là một người đàn ông 45 tuổi, mang quốc tịch Đức gốc Thổ Nhĩ Kỳ, sống tại vùng Hanover. Đối tượng này từng có tiền án về hành vi đe dọa bạo lực. Đáng chú ý, nghi phạm không có giấy phép sử dụng súng.

Phát biểu tại cuọc họp báo khẩn sau vụ việc, Bộ trưởng Nội vụ bang Saxony, bà Daniela Behrens nói: "Đây là một tội ác cực kỳ bạo lực và máu lạnh. Lực lượng cảnh sát đang tập trung toàn bộ nguồn lực để điều tra làm rõ động cơ và diễn biến của vụ việc".

Cơ quan chức năng cũng khẳng định đã loại trừ các yếu tố liên quan đến khủng bố, cực đoan chính trị hay tội phạm có tổ chức, và xác định đây hoàn toàn là một "bi kịch gia đình".