Ngân hàng gửi 4,6 triệu cảnh báo lừa đảo, hơn 5,2 nghìn tỷ đồng được tạm dừng giao dịch

ANTD.VN - Nửa đầu năm nay, hệ thống cảnh báo SIMO đã phát cảnh báo tới 4,6 triệu khách hàng, hơn 5,2 nghìn tỷ đồng đã được các khách hàng tạm dừng/hủy bỏ giao dịch chuyển khoản đến các tài khoản nghi ngờ gian lận, lừa đảo.

Thông tin tại họp báo của Ngân hàng Nhà nước ngày 2/7, ông Hoàng Minh Tiến - Phó Cục trưởng Cục Công nghệ thông tin (NHNN) cho biết, đến hết 29/6/2026, dịch vụ truy vấn trạng thái tài khoản thanh toán, ví điện tử có dấu hiệu nghi ngờ gian lận, lừa đảo, vi phạm pháp luật trên Hệ thống SIMO (SIMO247) đã triển khai tới khách hàng của 12 tổ chức tín dụng và 3 trung gian thanh toán.

Qua đó, đã hỗ trợ cảnh báo đến khoảng 4,6 triệu lượt khách hàng, trong đó có hơn 1,5 triệu lượt khách hàng đã tạm dừng/hủy bỏ giao dịch sau khi nhận được cảnh báo, với tổng số tiền giao dịch tương ứng là hơn 5,2 nghìn tỷ đồng.

Ông Hoàng Minh Tiến

Về các chính sách nhằm đảm bảo an ninh, an toàn tài khoản cho khách hàng, NHNN cho biết, trước tình hình tội phạm sử dụng công nghệ cao lợi dụng các lỗ hổng bảo mật thực hiện tấn công vượt qua cơ chế xác thực sinh trắc học của các ngân hàng nhằm chiếm đoạt, mua bán tài khoản, phục vụ cho hoạt động tội phạm, cuối năm 2025 NHNN đã ban hành Thông tư số 77/2025/TT-NHNN sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 50/2024/TT-NHNN quy định về an toàn, bảo mật cho việc cung cấp dịch vụ trực tuyến trong ngành Ngân hàng.

Đồng thời có nhiều văn bản chỉ đạo các tổ chức trong Ngành thực hiện các biện pháp tăng cường bảo đảm an toàn, bảo mật trong thanh toán trực tuyến.

Theo đó, TCTD phải bảo đảm giải pháp khớp đúng thông tin sinh trắc học phải có khả năng phát hiện tấn công giả mạo thông tin sinh trắc học của vật thể sống (Presentation Attack Detection - PAD) đáp ứng tiêu chuẩn ISO 30107 cấp độ 2 (Level 2) để phòng, chống gian lận, giả mạo khách hàng qua hình ảnh, video, mặt nạ 3D (có hiệu lực từ ngày 01/7/2026). Định kỳ kiểm thử hệ thống bằng mô phỏng tấn công Deepfake để đánh giá khả năng phòng thủ.

TCTD triển khai các giải pháp nhằm phòng, chống, phát hiện các hành vi can thiệp trái phép vào ứng dụng Mobile Banking đã cài đặt trong thiết bị di động của khách hàng.

Ứng dụng Mobile Banking phải tự động thoát hoặc dừng hoạt động và thông báo cho khách hàng lý do nếu phát hiện một trong các dấu hiệu như: Thiết bị đã bị phá khóa (root / jailbreak); hoặc bị mở khóa cơ chế bảo vệ (unlockbootloader); Có trình gỡ lỗi (debugger) được gắn vào hoặc môi trường có trình gỡ lỗi đang hoạt động; hoặc khi ứng dụng bị chạy trong môi trường giả lập (emulator)/ máy ảo/ thiết bị giả lập; hoặc hoạt động ở chế độ cho phép máy tính giao tiếp trực tiếp với thiết bị Android (Android Debug Bridge);

Phần mềm ứng dụng bị chèn mã bên ngoài ứng dụng khi đang chạy, thực hiện các hành vi như theo dõi các hàm được chạy, ghi lại log dữ liệu truyền qua các hàm, API... (hook); hoặc phần mềm ứng dụng bị can thiệp, đóng gói lại (repacking).

NHNN cho biết, thời gian tới, NHNN tiếp tục nghiên cứu ban hành, cập nhật các văn bản pháp luật và chỉ đạo các TCTD triển khai các giải pháp tăng cường an toàn bảo mật, đáp ứng các tiêu chuẩn, thông lệ quốc tế để bảo đảm an ninh, an toàn các hệ thống thông tin và phòng chống gian lận, lừa đảo trực tuyến.

Đồng thời, triển khai Kế hoạch phối hợp giữa Bộ Công an và NHNN trong công tác chống lừa đảo trực tuyến.