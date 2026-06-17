Australia hạ cảnh báo du lịch Trung Đông sau thỏa thuận Mỹ - Iran

ANTD.VN - Chính phủ Australia ngày 17-6 đã hạ mức cảnh báo du lịch đối với một số quốc gia Trung Đông, tromg đó có Israel và Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE), sau khi Mỹ và Iran tuyên bố đạt thỏa thuận hòa bình tạm thời.

Bộ trưởng Ngoại giao Australia Penny Wong cho biết mức “cấp 4 - không nên đi du lịch” được hạ xuống “cấp 3 - cần xem xét lại nhu cầu đi du lịch” đối với Bahrain, Israel, Kuwait, Qatar và UAE. Một số khu vực của Israel vẫn giữ mức cấp 4.

Bà Wong cho biết Bộ Ngoại giao và Thương mại đánh giá tình hình hiện tại phù hợp với cảnh báo thấp hơn, nhưng khuyến cáo người dân Australia vẫn nên hoãn chuyến đi không cần thiết.

“Nếu cần phải quá cảnh qua những địa điểm này, hãy ở lại trong thời gian ngắn nhất có thể và loại bỏ các hoạt động không cần thiết”, bà Wong tuyên bố.

Iran, Iraq, Lebanon, Palestine, Syria và Yemen vẫn ở mức cấp 4 “không nên đến”. Jordan, Oman và Ả Rập Xê Út ở mức cấp 3 “cần xem xét lại nhu cầu đi du lịch”.

Australia là một trong những nước đầu tiên công bố hạ cảnh báo sau thỏa thuận Mỹ - Iran tạm thời chấm dứt chiến tranh.

Trước đó, nhiều nước gồm Nga, Thụy Điển, Canada, Đức, Anh, Pháp đã áp dụng cảnh báo hoặc giảm du lịch tới Qatar, UAE, Ả Rập Xê Út, Jordan, Bahrain, Oman do bất ổn khu vực.

Việc dỡ bỏ cảnh báo “không nên đi du lịch” được đánh giá tích cực với các hãng hàng không vùng Vịnh. Trước chiến tranh, các hãng này vận chuyển hơn một nửa hành khách bay từ châu Âu tới Australia, New Zealand và đảo Thái Bình Dương.

Hồi tháng 3-2026, Australia nâng cảnh báo lên mức cao nhất cho hầu hết Trung Đông và đóng cửa Đại sứ quán tại Abu Dhabi, Tel Aviv, lãnh sự quán Dubai.

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