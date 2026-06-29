Nắng nóng biến Trung Âu thành 'chảo lửa' gây cháy rừng, kích nổ bom mìn từ Thế chiến II

ANTD.VN - Đợt nắng nóng lịch sử đã đẩy Trung Âu vào tình trạng báo động đỏ cuối tuần qua. Tại Đức đã xảy ra sự cố chưa từng có: cháy rừng bùng phát gây kích nổ bom mìn từ Thế chiến II, khiến hàng trăm người phải sơ tán trong đêm.

Người dân châu Âu tìm mọi cách làm mát dưới nắng nóng đỉnh điểm

Tại Đức, nắng nóng gay gắt đã kích hoạt những trận cháy rừng quy mô lớn và đẩy lực lượng cứu hỏa vào tình thế nguy hiểm chưa từng có.

Tại khu rừng Gohrischheide miền đông nước Đức và ngôi làng Traisen, lửa lớn bùng phát ngay tại các khu vực còn sót lại một lượng lớn bom mìn chưa nổ từ thời Thế chiến II.

Nhiệt độ cao đã kích nổ các khối vật liệu nổ này, buộc lực lượng cứu hỏa phải tạm dừng dập lửa để chờ đơn vị xử lý bom mìn đến ứng cứu khẩn cấp.

Khoảng 650 cư dân tại làng Traisen đã phải sơ tán khẩn cấp trong đêm khi ngọn lửa liên tục lan rộng.

Tại Thủ đô Berlin, các xe cứu thương rơi vào tình trạng quá tải nghiêm trọng với hơn 500 cuộc gọi cấp cứu liên quan đến sốc nhiệt chỉ trong ngày 28-6.

Vòi rồng phun nước làm mát cho người dân và du khách

Lực lượng cảnh sát Berlin đã phải triển khai một biện pháp đặc biệt: sử dụng hai xe vòi rồng khổng lồ đặt trước Cổng Brandenburg nổi tiếng để phun nước làm mát cho hàng nghìn người dân và du khách đang kiệt sức.

Hệ thống giao thông của Đức cũng chịu tổn hại nặng nề. Nắng nóng làm rạn nứt mặt đường bê tông của hàng loạt tuyến cao tốc.

Nắng nóng kéo dài với nhiệt độ cao đã gây thiệt hại cho cơ sở hạ tầng xe điện ở Leipzig, Đức

Tại thành phố Leipzig, toàn bộ hệ thống tàu điện mặt đất đã phải ngừng hoạt động do nhiệt độ quá cao khiến lớp chất trám nhựa đường tại các đoạn đường ray bị nóng chảy.

Trong khi đó, hơn 600 hành khách trên chuyến tàu quốc tế từ Hamburg đi Prague đã phải trải qua những giờ phút kinh hoàng khi một chiếc cây đổ vào đường dây điện, khiến tàu mất điện hoàn toàn.

Hệ thống điều hòa ngừng chạy, các cửa ra vào bị khóa chặt buộc lực lượng cứu hộ phải phá cửa để giải cứu hành khách, trong đó có hai người phải nhập viện khẩn cấp vì suy kiệt do sốc nhiệt.