Trung Quốc áp lệnh kiểm soát xuất khẩu đối với 40 công ty Nhật Bản

ANTD.VN - Bộ Thương mại Trung Quốc ngày 29-6 ban bố các biện pháp kiểm soát xuất khẩu mới nhắm vào 40 thực thể kinh tế của Nhật Bản.

Đại sứ quán Nhật Bản tại Bắc Kinh, Trung Quốc

Bắc Kinh cáo buộc các công ty này đang có những đóng góp vào tiến trình "tái quân sự hóa" của Tokyo, trong bối cảnh quan hệ ngoại giao giữa hai nước láng giềng Đông Á liên tục leo thang.

Lệnh trừng phạt kinh tế diện rộng này được chia làm hai cấp độ kiểm soát nghiêm ngặt, trực tiếp tác động đến chuỗi cung ứng các mặt hàng lưỡng dụng vừa phục vụ dân sự vừa có thể chuyển giao cho mục đích quân sự.

Theo thông báo chính thức từ Bộ Thương mại Trung Quốc, lệnh kiểm soát mới được phân định cụ thể đối với hai nhóm doanh nghiệp.

20 công ty đưa vào danh sách theo dõi, bao gồm các doanh nghiệp lớn như Tập đoàn Mitsui E&S chuyên sản xuất động cơ và thiết bị đóng tàu.

Các công ty Trung Quốc muốn xuất khẩu hàng hóa lưỡng dụng cho nhóm này bắt buộc phải nộp đơn xin giấy phép đặc biệt, kèm theo báo cáo đánh giá rủi ro và văn bản cam kết bảo đảm hàng hóa không bị chuyển giao cho mục đích quân sự.

Đưa vào danh sách kiểm soát, cấm vận 20 công ty. Đây là những thực thể từng bị đưa vào danh sách theo dõi hồi tháng 2 năm nay, nay bị nâng cấp lên mức cấm vận.

Lệnh này đồng nghĩa với việc toàn bộ các nhà xuất khẩu, bao gồm cả doanh nghiệp Trung Quốc và nước ngoài đều bị cấm tuyệt đối việc bán cho các thực thể này các mặt hàng lưỡng dụng được sản xuất tại Trung Quốc. Nhóm này bao gồm nhiều công ty con trực thuộc Tập đoàn Mitsubishi.