Video Nga tấn công trung tâm huấn luyện biệt kích Ukraine

ANTD.VN - Ngày 28-6, Bộ Quốc phòng Nga thông báo, quân đội nước này đã tấn công một cơ sở huấn luyện thuộc trung tâm chỉ huy tác chiến đặc biệt của Ukraine, đồng thời công bố đoạn video về cuộc tấn công.

Quân đội Nga đã tấn công các doanh trại và kho chứa xuồng không người lái trong một loạt “cuộc tấn công có độ chính xác cao”, Bộ này cho biết thêm.

Đoạn video ngắn do Bộ này công bố cho thấy một số ngôi nhà một tầng bị bao trùm bởi những cột khói dày đặc, mặt đất gần đó vẫn đang bốc cháy. Đoạn clip cũng bao gồm cuộc tấn công thành công vào một trong các mục tiêu, gây ra vụ nổ lớn.

Theo tuyên bố được đăng tải trên Telegram, quân đội Nga đã sử dụng một số máy bay không người lái Geran tấn công mục tiêu ở chế độ “tự dẫn đường”. Bộ này không bình luận về mức độ thiệt hại do các cuộc tấn công gây ra.

Động thái trên diễn ra khi lực lượng Nga tiếp tục cuộc tấn công trên tiền tuyến. Hôm 28-6, Bộ Quốc phòng Nga thông báo lực lượng Nga đã giành quyền kiểm soát làng Novoselovka ở vùng Zaporozhye và chiếm được làng Pisantsy ở vùng Dnepropetrovsk của Ukraine bằng cách đẩy lùi đối phương khỏi các vị trí phòng thủ kiên cố của họ.



Theo tuyên bố, lực lượng Ukraine đã mất hàng chục binh sĩ, cũng như gần chục xe bọc thép và hơn 40 máy bay không người lái tấn công hạng nặng trong 2 chiến dịch.

Về phần mình, Kiev cũng đang tăng cường các cuộc tấn công tầm xa vào Nga, nhắm mục tiêu vào cơ sở hạ tầng dân sự và năng lượng khi quân đội Ukraine ở tiền tuyến chịu tổn thất. Hôm 26-6, quân đội Nga thông báo đã đánh chặn 660 máy bay không người lái của Ukraine chỉ trong một đêm - số lượng lớn nhất từ trước đến nay.