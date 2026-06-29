Cầu thủ bóng đá Argentina mất vợ và hai con trong thảm họa động đất ở Venezuela

ANTD.VN - Cầu thủ bóng đá người Argentina đang chơi cho một đội bóng hạng hai của Venezuela đã mất vợ và hai con sau trận động đất tuần trước. Đây là trận động đất mạnh nhất xảy ra ở Venezuela trong hơn một thế kỷ.

Cầu thủ Lucas Trejo cùng vợ và hai con

Cầu thủ Lucas Trejo thuộc câu lạc bộ Club Sport Marítimo La Guaira, đã dành phần lớn ba ngày qua để tìm kiếm dấu vết của vợ mình, Yanina, cùng các con Aarón và Ainhoa trong đống đổ nát.

Anh rể của Trejo, Ricardo Ardiles, nói rằng cầu thủ bóng đá này “vô cùng đau buồn” và “hoàn toàn không còn gì” sót lại từ ngôi nhà ven biển của gia đình ở La Guaira, một trong những khu vực bị ảnh hưởng nặng nề nhất. Trận động đất kép đã khiến hơn 1.400 người thiệt mạng và hàng nghìn người khác mất tích ở Venezuela.

Cầu thủ Trejo, 38 tuổi, đang ở trại huấn luyện của đội tại Thủ đô Caracas thì hai trận động đất xảy ra. Anh ngay lập tức trở về nhà ở La Guaira, cách Caracas khoảng 29km về phía Bắc.

“Những gì cậu ấy tìm thấy là một cảnh tượng kinh hoàng”, Ardiles nói, “Cậu ấy hoàn toàn không tìm thấy gì của ngôi nhà trước đây. Chúng tôi hy vọng rằng họ không ở trong đó”.

Trejo đã đào bới đống đổ nát và tìm kiếm manh mối trong khu vực, đồng thời kêu gọi sự hỗ trợ của máy móc hạng nặng. Bạn bè và đồng đội cũng quay một video kêu gọi hỗ trợ thêm máy móc. Tuy nhiên, phép màu đã không xảy ra.

Hôm 28-6, trong một bài đăng trên mạng xã hội, Câu lạc bộ Club Sport Marítimo La Guaira bày tỏ “vô cùng thương tiếc trước sự mất mát không thể bù đắp” của gia đình Trejo, đồng thời chia sẻ bức ảnh chụp bốn người họ cùng nhau.

Cơ quan Khảo sát Địa chất Mỹ cho biết đây là “trận động đất kép” hiếm gặp, với hai trận động đất lớn xảy ra chỉ cách nhau 39 giây. Thảm họa này cũng đã cướp đi sinh mạng và làm ảnh hưởng đến một số cầu thủ bóng đá tại Venezuela.

Đội tuyển bóng đá quốc gia Venezuela và Liên đoàn Bóng đá Venezuela hôm 26-6 cho biết cầu thủ Yimvert Berroteran, một tài năng trẻ đầy triển vọng, nằm trong số những người thiệt mạng.