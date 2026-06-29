Iraq điều xe tăng M1A1SA Abrams truy bắt quan chức cấp cao bị nghi tham nhũng

ANTD.VN - Iraq đã huy động xe tăng M1A1SA Abrams, xe bọc thép và lực lượng đặc nhiệm tiến vào Vùng Xanh ở Baghdad để bắt giữ nhiều quan chức, nghị sĩ bị nghi tham nhũng trong chiến dịch được đánh giá là chưa từng có trong nhiều năm.

Quân đội Iraq ngày 28/6 triển khai xe tăng M1A1SA Abrams, xe bọc thép cùng lực lượng chống khủng bố tham gia chiến dịch truy bắt các quan chức và chính trị gia bị điều tra về các hành vi tham nhũng theo lệnh của tòa án.

M1A1SA Abrams là xe tăng chiến đấu chủ lực do Mỹ chế tạo. Iraq hiện vận hành khoảng 140 chiếc thuộc biến thể này, đây là lực lượng thiết giáp hiện đại và mạnh nhất của quân đội nước này. Việc điều động xe tăng tham gia chiến dịch cho thấy quy mô và mức độ quyết liệt của đợt truy quét.

Lực lượng an ninh đã phong tỏa Vùng Xanh – khu vực đặt trụ sở chính phủ, quốc hội và nhiều cơ quan ngoại giao tại Baghdad – đồng thời tiến hành các cuộc đột kích tại nhiều địa điểm khác trong thành phố.

Xe tăng của Iraq tiến vao bắt giữ quan chức nghi tham nhũng

Theo giới chức Iraq, các vụ bắt giữ được thực hiện dựa trên lời khai của cựu Thứ trưởng Dầu mỏ Adnan al-Jumaili, người bị bắt hồi tháng trước trong một vụ án tham nhũng lớn. Những nghị sĩ bị bắt được cho là không còn được hưởng quyền miễn trừ.

Chiến dịch diễn ra khi Thủ tướng Ali al-Zaidi thúc đẩy chiến dịch chống tham nhũng và chuẩn bị thăm Mỹ vào cuối tháng. Một số nguồn tin ngoại giao nhận định đây là động thái nhằm khẳng định cam kết làm trong sạch bộ máy nhà nước của chính phủ Iraq.