Iraq bắt 47 quan chức cấp cao tham nhũng

ANTD.VN - Iraq đã phát động chiến dịch chống tham nhũng quy mô lớn ngay trước chuyến thăm Washington của Thủ tướng Ali al-Zaidi. Ít nhất 47 quan chức bị bắt, trong đó có Thứ trưởng Bộ Dầu mỏ Ali Maarij - người từng bị Mỹ cáo buộc tuồn dầu cho Iran.

Chiến dịch chống tham nhũng của Iraq động tới lĩnh vực quyền lực nhất

Theo Hãng thông tấn nhà nước Iraq INA, các đơn vị chống khủng bố tinh nhuệ đã đồng loạt đột kích vào nhiều ngôi nhà bên trong Khu vực Xanh, khu vực được bảo vệ nghiêm ngặt nhất Baghdad vào rạng sáng 28-6 (giờ địa phương).

Khu vực Xanh là nơi đặt Đại sứ quán Mỹ, các phái đoàn ngoại giao, văn phòng tổ chức quốc tế và tư dinh của quan chức chính phủ cấp cao.

INA cho biết ít nhất 47 quan chức đã bị bắt giữ. Trong danh sách 15 người được công bố có Thứ trưởng Bộ Dầu mỏ Ali Maarij, bị bắt giữ với cáo buộc "tham nhũng".

Ông Maarij là tâm điểm của chiến dịch. Tháng 5 vừa qua, Mỹ đã áp lệnh trừng phạt đối với cá nhân ông Maarij, cáo buộc ông "chuyển dầu mỏ của Iraq để có lợi cho Iran và các lực lượng dân quân Iraq được Tehran hậu thuẫn".

Washington cáo buộc ông Maarij tạo điều kiện xuất khẩu dầu lậu của Iran bằng cách trộn với dầu Iraq và dùng tài liệu giả mạo. Thời điểm đó, Bộ Dầu mỏ Iraq đã bác bỏ toàn bộ cáo buộc.

Người phát ngôn Chính phủ Iraq, ông Haider al-Aboudi, xác nhận chiến dịch vẫn đang tiếp diễn.

Một nhà ngoại giao giấu tên tại Baghdad cho biết, các cuộc đột kích là một phần công tác chuẩn bị cho chuyến thăm Washington của Thủ tướng al-Zaidi dự kiến vào tháng tới. Mục đích là để chứng minh cam kết chống tham nhũng mà ông đã hứa khi nhậm chức hồi tháng 5.

Thủ tướng al-Zaidi cũng cam kết đảm bảo độc quyền vũ khí của nhà nước, bao gồm giải giáp các lực lượng dân quân do Iran hậu thuẫn.

Chiến dịch diễn ra trùng với chuyến thăm Baghdad của Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi. Ông Araghchi tuyên bố Tehran sẵn sàng mở rộng hợp tác với Iraq và cần ngăn chặn leo thang căng thẳng trong khu vực.