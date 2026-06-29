Thảm họa động đất tại Venezuela: Hơn 1.450 người tử vong, phép màu xuất hiện khi 'khung giờ vàng' khép lại

ANTD.VN - Tính đến ngày 28-6 (giờ địa phương), số nạn nhân tử vong trong thảm họa động đất tại Venezuela đã vượt mốc 1.450 người. Mặc dù "khung giờ vàng" 72 giờ để tìm kiếm người sống sót sau thiên tai đã trôi qua, các lực lượng cứu hộ quốc tế vẫn đang chạy đua với thời gian để giành giật từng mạng sống dưới các tòa nhà đổ nát.

Các nhân viên cứu hộ Mexico tìm kiếm người bị mắc kẹt trong các tòa nhà đổ sập sau trận động đất xảy ra ở La Guaira, Venezuela, ngày 28-6-2026

Theo báo cáo mới nhất từ Chủ tịch Quốc hội Venezuela Jorge Rodriguez, chuỗi trận động đất liên tiếp cường độ 7,2 và 7,5 độ richter xảy ra vào tối 24-6 vừa qua đã làm hư hại nghiêm trọng 774 tòa nhà trên cả nước, trong đó có tới 189 công trình bị sập đổ hoàn toàn.

Tại thị trấn Caraballeda, cách Thủ đô Caracas khoảng 40 km về phía bắc, một bầu không khí vỡ òa xen lẫn những giọt nước mắt hạnh phúc đã diễn ra khi các đội cứu hộ đặc nhiệm của Pháp và Mỹ phối hợp giải cứu thành công hai cha con, gồm một người đàn ông và một cậu con trai ở độ tuổi thiếu niên may mắn sống sót kỳ diệu sâu bên dưới hàng tấn bê tông.

Thẻ căn cước và ảnh của những người mất tích được để lại trên cửa sổ một chiếc xe phủ bụi ở Catia La Mar

Dù phép màu đã xuất hiện, hy vọng cho hàng vạn người được báo cáo mất tích đang cạn dần theo từng phút. Tại thành phố biển La Guaira - nơi chịu thiệt hại nặng nề nhất, anh Hector Aguilera lặng lẽ đứng nhìn đống đổ nát, nơi 4 người thân trong gia đình anh đang bị chôn vùi.

"Chúng tôi không có đủ thiết bị để tự đào bới, sức người có hạn. Chúng tôi biết họ đã không còn nữa, nhưng chúng tôi vẫn phải ở đây. Lúc này, tôi chẳng còn hy vọng gì cả, tất cả những gì còn lại chỉ là ký ức"- anh Hector nghẹn ngào.

Một nhân viên cứu hộ bế một bé gái được kéo ra từ đống đổ nát 4 ngày sau trận động đất ở La Guaira

Để hỗ trợ công tác tìm kiếm, tại quận Chacao thuộc Thủ đô Caracas, các màn hình điện tử quảng cáo lớn ngoài trời đã được chính quyền chuyển đổi công năng, liên tục hiển thị hình ảnh và thông tin của những người đang mất tích nhằm kêu gọi sự giúp đỡ từ cộng đồng.

Tình trạng hỗn loạn đã bùng phát tại một số khu vực của bang La Guaira. Nhiều hiệu thuốc, siêu thị và cửa hàng kinh doanh bị các nhóm người lao vào cướp bóc, hôi của.

Tổng thống lâm thời Delcy Rodriguez đã lên tiếng trấn an dư luận, đồng thời gửi lời cảm ơn sâu sắc đến cộng đồng quốc tế. Bà cho biết đã có 24 quốc gia khẩn cấp viện trợ tổng cộng 521 tấn hàng hóa, điều động 86 đội chó nghiệp vụ và hơn 2,700 chuyên gia cứu hộ tinh nhuệ tới thực địa.

Bộ Chỉ huy miền Nam của quân đội Mỹ thông báo đã điều động thêm 230 binh sĩ tới hỗ trợ mở rộng công suất sân bay và khai thông một cảng biển chiến lược để đẩy nhanh tốc độ cứu trợ.

Trước đó, Mỹ cũng đã duy trì một phái đoàn phản ứng thảm họa gồm 250 người tại đây.

Các nhân viên cứu hộ Mỹ tìm thấy một người sống sót dưới đống đổ nát của một tòa nhà bị sập trong trận động đất ở La Guaira ngày 28-6

Theo ước tính sơ bộ của Liên hợp quốc, trận động đất tồi tệ nhất trong hơn một thế kỷ qua tại quốc gia này đã gây ra thiệt hại vật chất trực tiếp lên tới 6,7 tỷ USD, tương đương với khoảng 6% tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của Venezuela.

Thảm họa ập đến đúng lúc đất nước này vừa trải qua hơn một thập kỷ suy sụp về kinh tế, khiến hệ thống y tế và dịch vụ công cộng vốn đã kiệt quệ nay càng thêm tê liệt.

Tổ chức Di cư Liên hợp quốc cảnh báo có tới 6,76 triệu người đang lâm vào cảnh màn trời chiếu đất, thiếu thốn nghiêm trọng hệ thống vệ sinh, nước sạch và các nhu cầu sinh hoạt cơ bản.