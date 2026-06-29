Ukraine tập kích UAV dồn dập: Nga lần đầu thừa nhận thiếu hụt nhiên liệu, áp lệnh phân phối xăng dầu

ANTD.VN - Quân đội Ukraine ngày 28-6 tiếp tục tấn công quy mô lớn bằng máy bay không người lái (UAV) tầm xa nhắm vào các cơ sở hạ tầng năng lượng sâu trong lãnh thổ Nga. Tổng thống Nga Vladimir Putin lần đầu tiên lên tiếng thừa nhận nước này đang đối mặt với tình trạng thiếu hụt nhiên liệu trong nước.

Tổng thống Putin tại cuộc họp về tình hình nhiên liệu trong nước ngày 28-6-2026

Chiến dịch không kích nhằm gia tăng áp lực của Kiev đang gây ra những xáo trộn lớn đến chuỗi cung ứng xăng dầu của Nga, buộc nhiều địa phương vùng Siberia phải áp đặt hạn mức mua nhiên liệu đối với phương tiện giao thông.

Theo thông tin từ Thống đốc vùng Krasnodar, ông Veniamin Kondratyev, các mảnh vỡ từ UAV Ukraine bị bắn hạ đã rơi trúng và gây hỏa hoạn lớn tại nhà máy lọc dầu Slavyansk-na-Kubani. Sự cố khiến 1 người thiệt mạng và 1 người khác bị thương.

Slavyansk-na-Kubani là một trong những tổ hợp lọc dầu lớn nhất ở miền Nam nước Nga, đạt công suất xử lý gần 4 triệu tấn dầu thô mỗi năm.

Đây là nguồn cung cấp sản phẩm dầu mỏ chiến lược bao gồm dầu mazut, naphtha và nhiên liệu hàng hải phục vụ xuất khẩu thông qua các cảng biển lớn ở biển Đen của Nga.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tuyên bố một nhà máy lọc dầu khác tại vùng Yaroslavl, cách biên giới Ukraine khoảng 700 km cũng đã bị đánh trúng trong đêm.

Dù giới chức Nga chưa xác nhận thiệt hại cụ thể tại Yaroslavl, Thống đốc Mikhail Evraev cho biết một số tuyến đường huyết mạch kết nối giữa Matxcơva và Yaroslavl đã phải phong tỏa khẩn cấp do cuộc tấn công bằng UAV của đối phương.

Mảnh vỡ tên lửa của Nga tại khu dân cư sau cuộc không kích vào Kiev ngày 28-6-2026

Hệ quả từ các đợt tập kích liên tục đã lan rộng tới tận vùng Siberia, cách chiến trường hàng nghìn km. Thống đốc vùng Irkutsk, ông Igor Kobzev, đã phải ra thông báo áp đặt hạn mức phân phối nhiên liệu.

Mỗi phương tiện giao thông chỉ được phép mua tối đa 50 lít xăng/ngày tại các trạm xăng thuộc tập đoàn nhà nước Rosneft.

Khủng hoảng năng lượng nghiêm trọng cũng đang diễn ra tại bán đảo Crimea sau khi chính quyền phải ra lệnh ngừng bán xăng cho dân thường vào tuần trước do đứt gãy tuyến cung ứng.

Phát biểu trên truyền hình nhà nước Nga, Tổng thống Vladimir Putin nhận định các cuộc tập kích của Ukraine vào các nhà máy lọc dầu là mưu toan nhằm "gây chia rẽ xã hội Nga, buộc Nga phải giảm tốc độ tiến quân trên chiến tuyến, từ đó ép Matxcơva bước vào bàn đàm phán với các điều kiện có lợi cho đối phương".

Ông Putin tuyên bố: "Chúng tôi sẽ không cho họ cơ hội đó. Các cuộc tấn công vào hạ tầng hoàn toàn không có bất kỳ tác động nào đến tình hình thực địa tại mặt trận".

Người đứng đầu Điện Kremlin cũng lần đầu tiên tiết lộ phía Ukraine đã đưa ra đề xuất hai bên cùng ngừng các đợt tập kích sâu vào lãnh thổ của nhau và giới hạn phạm vi giao tranh trong 4 vùng mà Nga đã tuyên bố sáp nhập gồm Donetsk, Luhansk, Kherson và Zaporizhzhia.

Tuy nhiên, ông Putin khẳng định đã thẳng thừng từ chối đề xuất này vì cho rằng nó sẽ tạo điều kiện cho Ukraine tái điều động và tập trung quân lực về hướng Đông Nam.

Để giải quyết tình trạng thiếu hụt tạm thời, Tổng thống Nga cam kết sẽ nhanh chóng đẩy mạnh sản xuất các hệ thống phòng không, tăng cường nhập khẩu nhiên liệu và tăng tốc độ sửa chữa các cơ sở bị hư hại.

Cùng ngày, các cuộc không kích qua lại giữa hai bên vẫn diễn ra vô cùng khốc liệt trên diện rộng.

Bộ Tư lệnh Không quân Ukraine cho biết Nga đã triển khai 142 UAV tầm xa và 8 tên lửa tấn công trong đêm. Lực lượng phòng không nước này đã đánh chặn thành công 125 UAV và 7 tên lửa.

Tuy nhiên, một tên lửa của Nga dội xuống thành phố Zaporizhzhia đã khiến 2 người thiệt mạng và 16 người khác bị thương.

Trong khi đó, Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố các lực lượng phòng vệ đã bắn hạ tổng cộng 213 UAV của Ukraine trên bầu trời nước Nga, bán đảo Crimea cùng vùng biển Đen và biển Azov.