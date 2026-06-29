Giải cứu thành công người đàn ông và con trai khỏi đống đổ nát sau động đất ở Venezuela

ANTD.VN - Ngày 28-6, người đàn ông và con trai tuổi vị thành niên của ông đã được tìm thấy còn sống dưới đống đổ nát ở thị trấn cách Thủ đô Caracas của Venezuela khoảng 40km về phía Bắc, hãng AFP đưa tin.

Nhân viên cứu hộ đang khảo sát địa hình tại khu vực bị ảnh hưởng bởi trận động đất ở Catia La Mar

Việc tìm thấy 2 người sống sót ở thị trấn Caraballeda do các đội cứu hộ Pháp và Mỹ thực hiện, gần 4 ngày sau khi 2 trận động đất liên tiếp có cường độ 7,2 và 7,5 độ richter xảy ra, phá hủy hoàn toàn gần 200 tòa nhà trong khu vực.

Tổng thống lâm thời Venezuela, bà Delcy Rodríguez ngày 28-6 đã ca ngợi lực lượng cứu hộ khi tiếp tục đưa được những người sống sót ra khỏi đống đổ nát. Bà nói: “Hôm nay chúng ta đã cứu được những người còn sống, do đó những nỗ lực này sẽ không bị đình chỉ. Chúng ta luôn giữ vững hy vọng”.

Việc giải cứu người đàn ông và con trai của ông đã làm dấy lên tia hy vọng le lói trong thảm kịch động đất tại Venezuela. Đến nay, trận động đất kép này đã khiến 1.450 người thiệt mạng, làm rung chuyển một đất nước vốn đã chìm trong khủng hoảng kinh tế. Hàng chục nghìn người được báo cáo là vẫn mất tích.

Hơn 2.000 nhân viên cứu hộ cứu nạn từ nhiều quốc gia đã tham gia tìm kiếm và cứu hộ những người bị cho là mắc kẹt bên dưới những tòa nhà đổ sập. Các nỗ lực cứu hộ đang phải chạy đua với thời gian, do mốc 72 tiếng sau thảm họa đã trôi qua. Đây là khoảng thời gian có khả năng cao nhất để giải cứu những người bị mắc kẹt.

Trước đó, vào ngày 27-6, bé trai 11 tuổi đã được các nhân viên cứu hộ Colombia giải cứu khỏi tòa nhà bị đổ sập tại bang La Guaira, Venezuela. Đây là bang chịu thiệt hại nặng nề do 2 trận động đất mạnh liên tiếp hồi tuần trước.

Trong khi đó, hàng triệu người khác ở trong tình trạng thiếu thốn điều kiện vệ sinh và các nhu cầu cơ bản khác sau một trong những thảm họa động đất tàn khốc nhất ở Mỹ Latinh.

Ngày 28-6, Bộ Tư lệnh miền Nam của quân đội Mỹ cho biết, trực thăng Mỹ đã vận chuyển hàng viện trợ và 230 binh sĩ Mỹ khác đến để giúp mở rộng năng lực sân bay quốc tế chính của Venezuela và mở lại một cảng biển quan trọng nhằm tăng cường các nỗ lực cứu trợ.