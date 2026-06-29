ANTD.VN - Cảnh sát Ukraine cho biết, chỉ huy Lữ đoàn Cơ giới Độc lập số 154 ​​thiện chiến của Ukraine, Đại tá Vladimir Kononnikov, đã được tìm thấy tử vong vì vết thương do đạn bắn.

Đại tá Vladimir Kononnikov

Cái chết của Đại tá Kononnikov được Bộ Chỉ huy Tác chiến miền Nam Ukraine thông báo. Bộ chỉ huy cho biết trên Facebook rằng thi thể của sĩ quan này đã được phát hiện vào ngày 28-6, “kết quả điều tra sơ bộ cho thấy không có dấu hiệu của hành vi bạo lực”.

Tuy nhiên, cảnh sát sau đó đưa ra thông báo rằng ông Kononnikov được tìm thấy tử vong do trúng đạn. Cơ quan này cũng xác nhận đã khởi động cuộc điều tra theo hướng một vụ án mạng.

Lữ đoàn Cơ giới Độc lập số 154 của Ukraine được thành lập vào tháng 9-2023, chủ yếu chiến đấu ở vùng Kharkov và Donbass. Lữ đoàn này đã tham gia cuộc giao tranh giành quyền kiểm soát Krasnoarmeysk (Pokrovsk), thành phố mà phía Nga tuyên bố đã kiểm soát từ tháng 12-2025, và hiện vẫn tham gia các hoạt động quân sự tại khu vực Kupyansk.

Theo truyền thông Ukraine, ông Kononnikov được bổ nhiệm làm chỉ huy lữ đoàn vào năm ngoái. Đơn vị hiện đóng quân tại Gulyaypole, một thị trấn thuộc vùng Zaporozhye.