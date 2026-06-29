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Thế giới

Nhật Bản lần đầu triển khai bệ phóng tên lửa đất đối hạm trên đảo cực Đông

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Tuấn Anh

ANTD.VN - Lực lượng phòng vệ trên bộ Nhật Bản đã lần đầu tiên triển khai một bệ phóng tên lửa đất đối hạm trên đảo cực Đông của nước này.

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Cụ thể, trong một bài đăng trên mạng xã hội hôm 28-6, Lực lượng phòng vệ trên bộ Nhật Bản thông báo, một bệ phóng cho tên lửa đất đối hạm Type-12 và máy bay trinh sát không người lái dùng để xác định mục tiêu đã được triển khai đến đảo Minamitorishima trong tháng này.

Tên lửa đất đối hạm Type‑12 có tầm bắn hơn 100 km, tuy nhiên đợt này Nhật Bản không đưa tên lửa ra đảo Minamitorishima. Đảo này thuộc quần đảo Ogasawara của Tokyo, nằm cách đảo chính Honshu khoảng 2.000 km về phía Đông Nam.

Lực lượng phòng vệ trên bộ cho biết đã xác nhận các thiết bị triển khai hoạt động bình thường trên đảo. Lực lượng này kỳ vọng có thể diễn tập bắn sớm nhất là từ năm tài khóa tới, bắt đầu vào tháng 4-2027.

Trước đó, vào ngày 8-6, đã có xác nhận rằng một chuyến phà của khu vực tư nhân do Bộ Quốc phòng Nhật Bản thuê rời cảng ở thành phố Chiba, phía Đông Tokyo, chở theo các thiết bị triển khai nói trên.

Giới phân tích nhận định đây là một phần trong nỗ lực tăng cường năng lực phòng vệ của Nhật Bản bên phía Thái Bình Dương.

Theo NHK

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Từ khóa:

#tên lửa đất đối hạm

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