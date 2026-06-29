Mỹ - Iran đồng ý ngừng tấn công, khai thông eo biển chiến lược Hormuz

ANTD.VN - Một quan chức cấp cao của Chính phủ Mỹ tiết lộ, Mỹ và Iran sẽ tiếp tục các cuộc đàm phán ngoại giao nhằm chấm dứt cuộc chiến tại Trung Đông. Hai bên đều đồng ý tạm thời dừng các hành động quân sự nhắm vào nhau sau những vụ đụng độ khốc liệt vừa qua.

Tàu chở dầu và hàng đang neo đậu ngoài khơi bờ biển Oman

Tối 28-6 (giờ địa phương), quan chức giấu tên của Mỹ xác nhận: "Các cuộc đàm phán kỹ thuật dự kiến sẽ tiếp tục được triển khai trên tất cả các lĩnh vực thuộc phạm vi của Bản ghi nhớ (MOU). Ở thời điểm hiện tại, cả hai bên sẽ chủ động tạm lui, ngừng các hoạt động tấn công. Đồng thời, các tàu thuyền thương mại đã có thể tự do di chuyển trở lại".

Khu vực tự do thông thương được phục hồi bao gồm toàn bộ vùng nước bên trong và xung quanh và eo biển Hormuz - eo biển chiến lược vận chuyển năng lượng thế giới.

Trước đó, các vụ đụng độ quân sự trực tiếp giữa lực lượng Mỹ và Iran đã khiến tuyến hàng hải này rơi vào tình trạng bán đóng băng do lo ngại rủi ro hỏa lực.

Mặc dù xác nhận tiến trình đàm phán song phương đang đi đúng hướng, vị quan chức Mỹ từ chối bình luận hoặc xác nhận thông tin từ giới truyền thông Mỹ cho rằng vòng đàm phán tiếp theo sẽ chính thức được tái khởi động vào ngày 30-6 tại Qatar.

Vòng đàm phán sắp tới được đánh giá là bước đi quan trọng sau khi hai nước đạt được một thỏa thuận sơ bộ mang tính bước ngoặt tại Thụy Sĩ vào tuần trước.

Tiến trình đàm phán trực tiếp này diễn ra song song với các nỗ lực thiết lập vùng an ninh độc lập tại Lebanon, với mục tiêu cao nhất là xây dựng một cấu trúc an ninh bền vững, phi hạt nhân hóa và chấm dứt hoàn toàn trạng thái chiến tranh phức tạp đang bao trùm khắp toàn bộ khu vực vịnh Ba Tư.