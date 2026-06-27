Lý do nhà máy điện hạt nhân lâu đời nhất thế giới phải đóng cửa khẩn cấp

ANTD.VN - Công ty năng lượng Axpo của Thụy Sĩ vừa thông báo phải tạm thời đóng cửa cả hai lò phản ứng tại nhà máy điện hạt nhân Beznau.

Quyết định khẩn cấp này được đưa ra sau khi tình trạng nắng nóng cực đoan càn quét châu Âu làm nhiệt độ nguồn nước sông dùng để làm mát lò phản ứng tăng vọt.

Beznau là nhà máy điện hạt nhân hoạt động lâu đời nhất ở châu Âu

Nhà máy Beznau nằm ở miền bắc Thụy Sĩ, gần biên giới với Đức. Việc đóng cửa cùng lúc cả hai lò phản ứng tại đây đang gây áp lực lớn lên hệ thống an ninh năng lượng quốc gia, trong bối cảnh nhu cầu làm mát của người dân tăng cao.

Theo quy trình vận hành an toàn, nhà máy điện hạt nhân Beznau phụ thuộc hoàn toàn vào nguồn nước tự nhiên từ dòng sông Aare để làm mát các hệ thống kỹ thuật cốt lõi.

Tuy nhiên, tập đoàn năng lượng Axpo xác nhận: "Nhiệt độ của sông Aare đã liên tục chạm ngưỡng 25°C trong những ngày qua. Hiện tại, chúng tôi chưa thấy bất kỳ dấu hiệu khả quan nào về việc dòng sông có thể tự làm mát đủ tiêu chuẩn an toàn kỹ thuật trong những ngày tới".

Quyết định đóng cửa nhà máy Beznau diễn ra trong khi đợt nắng nóng kinh hoàng đang bủa vây, đe dọa đến đời sống của hơn 150 triệu người dân trên khắp Tây Âu với mức nhiệt phổ biến trên 35°C.

Thụy Sĩ vừa ghi nhận cột mốc thời tiết lịch sử khi trạm khí tượng tại thành phố Basel, nằm gần nhà máy Beznau, đo được mức nhiệt lên tới 38,8°C. Mức nhiệt này đã vượt mức kỷ lục nắng nóng của tháng 6 suốt gần 80 năm qua tại quốc gia này.

Không chỉ riêng Thụy Sĩ, tập đoàn năng lượng lớn nhất của Pháp trước đó cũng đã phải ra lệnh chủ động ngắt điện hai lò phản ứng hạt nhân lớn.

Đây là biện pháp bảo vệ môi trường mang tính bắt buộc nhằm tránh việc xả thêm một lượng nước nóng khổng lồ vào các dòng sông vốn đang bị đốt nóng bởi thời tiết, có nguy cơ tiêu diệt toàn bộ hệ sinh thái thủy sinh.

Năng lượng hạt nhân hiện đang chiếm hơn 1/3 tổng sản lượng điện tiêu thụ của Thụy Sĩ. Quốc gia này hiện vận hành 4 lò phản ứng hạt nhân, bao gồm cả hai tổ máy tại Beznau.

Trong đó, lò phản ứng số 1 của Beznau bắt đầu hòa lưới điện từ năm 1969 và lò phản ứng số 2 từ năm 1971, đây là một trong những tổ hợp điện hạt nhân lâu đời nhất thế giới còn hoạt động.

Đại diện tập đoàn Axpo cho biết đang liên tục giám sát nhiệt độ của sông Aare. Lộ trình tái khởi động các lò phản ứng sẽ chỉ được lên kế hoạch khi thời tiết hạ nhiệt hoặc nhận được dự báo tích cực về nguồn nước, đồng thời phải được sự phê duyệt từ các cơ quan quản lý an toàn hạt nhân có thẩm quyền.