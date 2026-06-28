Đức và Cộng hòa Czech lập kỷ lục nhiệt độ cao nhất mọi thời đại

ANTD.VN - Đợt nắng nóng quét qua châu Âu trong những ngày cuối tuần qua đã khiến Đức và Cộng hòa Czech ghi nhận nhiệt độ tăng cao nhất từ trước đến nay vào ngày 27-6.

Màn hình hiển thị ở quận Mitte, Berlin, Đức nhiệt độ 41 độ C ngày 27-6-2026

Theo hãng thông tấn Đức (DWD) đưa tin, ngày 27-6 nước Đức đã ghi nhận nhiệt độ 41,5 độ C tại khu vực phía đông Moeckern-Drewitz, lập kỷ lục quốc gia mới.

Đây là ngày thứ hai liên tiếp nhiệt độ cao nhất ở Đức phá vỡ kỷ lục mọi thời đại. Ngày 26-6, Cục Khí tượng Đức (DWD) ghi nhận nhiệt độ 41,3 độ C tại thành phố Saarbruecken ở phía tây, vượt qua kỷ lục trước đó.

Nắng nóng đã dẫn đến sự gia tăng số lượt khám cấp cứu, phần lớn là người cao tuổi bị say nắng.

Cơ sở hạ tầng đường bộ cũng chịu áp lực lớn. Trên đường cao tốc A2 của Đức, nhiệt độ cao kéo dài đã khiến các đoạn bê tông cũ giãn nở, cong vênh và vỡ, buộc phải đóng cửa hoàn toàn hai đoạn đường từ ngày 25-6.

Nước láng giềng Cộng hòa Czech cũng ghi nhận nhiệt độ cao nhất từ ​​trước đến nay vào ngày 27-6.

Viện Khí tượng Thủy văn Czech thông báo trên nền tảng mạng xã hội X, trạm thời tiết ở Doksany, phía bắc Praha, đã đo được 40,6 độ C, phá vỡ kỷ lục trước đó là 40,4 độ C được thiết lập vào năm 2012.

Viện Khí tượng cho biết nhiệt độ vẫn đang tăng nhẹ, có nghĩa là con số này có thể chưa phải là kỷ lục cuối cùng.

Nhiều quốc gia châu Âu cũng lập mốc mới, như Đan Mạch 37 độ C, mức cao nhất kể từ năm 1874; Thụy Sĩ ghi nhận 38 độ C tại Basel, lần đầu vượt 37 độ C trong tháng 6.

Các chuyên gia khí tượng cho rằng nguyên nhân là do "vòm nhiệt" giữ không khí nóng trên khắp châu Âu, khiến bê tông và nhựa đường ở đô thị không kịp giảm nhiệt vào ban đêm.