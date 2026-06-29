Pakistan không kích dọc biên giới Afghanistan khiến gần 200 người thương vong

ANTD.VN - Phó phát ngôn chính quyền Taliban cho biết, các cuộc không kích của Pakistan tại 3 tỉnh phía Đông Afghanistan đã khiến 36 thường dân thiệt mạng và 163 người khác bị thương.

Pakistan tuyên bố các cuộc không kích dọc biên giới Afghanistan-Pakistan nhằm vào những nơi ẩn náu của khủng bố

Bộ trưởng Thông tin Pakistan, Attaullah Tarar, nói rằng các chiến dịch diễn ra trong đêm 28-6 nhằm vào một nhóm khủng bố mà nước này cáo buộc gây ra vụ tấn công đẫm máu ở Karachi khiến 3 nhân viên an ninh thiệt mạng.

Ông Tarar cho biết lực lượng an ninh Pakistan đã tiến hành một “chiến dịch trên mặt đất dựa trên thông tin tình báo” tiếp theo là các cuộc không kích dọc biên giới Afghanistan-Pakistan nhằm vào những nơi ẩn náu của khủng bố ở phía bên kia biên giới.

Các cuộc không kích này là sự bùng phát bạo lực mới nhất giữa hai quốc gia có mối quan hệ căng thẳng kể từ khi chính quyền Taliban lên nắm quyền tại Afghanistan vào năm 2021, và diễn ra sau cuộc xung đột kéo dài nhiều tuần bùng phát hồi tháng 2 vừa qua.

Phó phát ngôn chính quyền Taliban cho biết, các cuộc không kích của Pakistan tại 3 tỉnh phía Đông Afghanistan đã khiến 36 thường dân thiệt mạng và 163 người khác bị thương. Taliban lên án hành động quân sự này, gọi đó là “hành động gây hấn hèn nhát”.

Các cuộc không kích diễn ra một ngày sau khi những phiến quân được trang bị vũ khí và chất nổ nhắm mục tiêu vào trụ sở của lực lượng bán quân sự Rangers ở thành phố cảng phía Nam Karachi của Pakistan, giết chết 3 binh sĩ. Lực lượng an ninh đã tiêu diệt 3 kẻ tấn công và bắt giữ 1 tên khác - đối tượng mà quân đội xác định là một công dân Afghanistan đang trong tình trạng bị thương. Jamaat-ul-Ahrar, nhóm phiến quân tách ra từ Tehrik-i-Taliban Pakistan, đã nhận trách nhiệm về vụ tấn công này.

Bộ trưởng Thông tin Pakistan, Attaullah Tarar cho biết chiến dịch mới nhất của Pakistan dọc biên giới Afghanistan nhắm vào những nơi ẩn náu và nơi trú ẩn an toàn của Jamaat-ul-Ahrar và Fitna al-Khwarij, thuật ngữ mà Pakistan sử dụng để chỉ nhóm Tehrik-i-Taliban Pakistan.

Pakistan đã chứng kiến ​​sự gia tăng các cuộc tấn công của phiến quân nhắm vào cảnh sát và lực lượng an ninh trong những năm gần đây. Chính quyền nước này cáo buộc Tehrik-e-Taliban Pakistan và các nhóm phiến quân đồng minh gây ra hầu hết các vụ bạo lực.