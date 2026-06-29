Singapore thành lập Ủy ban An toàn trực tuyến, xử lý mạnh tay với bạo lực mạng

ANTD.VN - Ủy ban An toàn trực tuyến (OSC) của Singapore đã chính thức đi vào hoạt động, mở ra một kênh pháp lý mạnh mẽ cho phép các nạn nhân của nạn bắt nạt, quấy rối và lạm dụng nền tảng số yêu cầu gỡ bỏ nội dung độc hại, tìm kiếm sự bảo vệ và thực hiện các biện pháp khắc phục dân sự.

Singapore kiên quyết làm sạch không gian mạng và bảo vệ quyền lợi hợp pháp của công dân trước các hành vi bạo lực trực tuyến

Bộ Phát triển Kỹ thuật số và Thông tin phối hợp cùng Bộ Pháp luật Singapore cho biết, trong giai đoạn đầu vận hành, Ủy ban sẽ tập trung xử lý triệt để 5 danh mục hành vi nguy hại.

Bao gồm quấy rối tình dục trực tuyến; tấn công mạng bằng cách công khai danh tính, thông tin cá nhân; theo dõi, khủng bố tinh thần qua mạng; phát tán, lạm dụng hình ảnh nhạy cảm, thân mật khi chưa có sự đồng ý và cuối cùng là lạm dụng, xâm hại tình dục trẻ em qua hình ảnh.

Các danh mục hành vi vi phạm khác đã được cơ quan chức năng định danh nhưng sẽ tiếp tục được triển khai trong các giai đoạn tiếp theo.

Đối với các vụ việc liên quan đến quấy rối và khủng bố tinh thần qua mạng, nạn nhân được hướng dẫn gửi báo cáo tố cáo đến nền tảng mạng xã hội trước.

Trong trường hợp nền tảng đó không có phản hồi kịp thời hoặc xử lý không thỏa đáng, Ủy ban sẽ chính thức can thiệp.

Riêng với các hành vi đặc biệt nghiêm trọng như tấn công mạng công khai danh tính, phát tán ảnh nóng hay xâm hại trẻ em, nạn nhân có quyền gửi đơn khiếu nại trực tiếp đến Ủy ban mà không cần qua bước trung gian.

Ngay khi xác định có căn cứ về việc hành vi bạo lực mạng đã xảy ra, Ủy ban An toàn trực tuyến Singapore có quyền yêu cầu trực tiếp cho người đăng tải, quản trị viên của các hội nhóm, trang cộng đồng, hoặc chính các nền tảng công nghệ đang lưu trữ nội dung đó phải xử lý ngay lập tức.

Các biện pháp bắt buộc bao gồm xóa bỏ hoàn toàn nội dung, vô hiệu hóa quyền truy cập hoặc hạn chế tài khoản người dùng vi phạm. Mọi hành vi cố tình phớt lờ hoặc không tuân thủ mệnh lệnh từ Ủy ban sẽ bị cấu thành tội phạm hình sự.

Trong trường hợp các quản trị viên hội nhóm hoặc các ông lớn công nghệ cố tình chống đối, Ủy ban có quyền chỉ đạo các nhà cung cấp dịch vụ Internet (ISP) chặn toàn bộ quyền truy cập vào các trang mạng này tại phạm vi lãnh thổ Singapore.

Đồng thời, các kho ứng dụng như App Store hay Google Play cũng sẽ bị buộc phải gỡ bỏ, ngừng phân phối các ứng dụng của nền tảng vi phạm trong nước.

Đặc biệt, một điểm mới mang tính nhân văn của đạo luật này là đối với những trường hợp nạn nhân bị tấn công bởi các tài khoản ẩn danh, Ủy ban sẽ sử dụng nghiệp vụ kỹ thuật và pháp lý để hỗ trợ truy tìm, xác định danh tính thực sự của thủ phạm.

Ngoài các biện pháp chế tài, Ủy ban cũng phối hợp chặt chẽ với các tổ chức cộng đồng để cung cấp dịch vụ tư vấn tâm lý và hỗ trợ y tế khẩn cấp cho các nạn nhân bị khủng hoảng sau biến cố.